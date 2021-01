La scelta di Davide Donadei dopo oltre 4 mesi di trono: finalmente si fidanza

Avete presente quelle famose anticipazioni di Uomini e Donne di cui tanto si è parlato oggi in puntata? Eccole arrivano anche oggi. Ora non sappiamo chi sia state a passarle alle talpe del Vicolo delle News che come sempre pubblicano puntualmente le anticipazioni ma possiamo dire che da anni lo fanno, ben prima che Aurora arrivasse nello studio di Uomini e Donne. Forse Armando dovrebbe cercare altrove…Ma torniamo a noi: scelta di Davide Donadei nella registrazione di oggi 27 gennaio 2021. Ebbene si, dopo quasi 5 mesi di trono, alla fine anche Davide ha fatto la sua scelta. Da prima di Natale il tronista salentino è rimasto in compagnia di due dolcissime corteggiatrici, Chiara e Beatrice e alla fine, dopo mille ripensamenti, ha fatto la sua scelta.

Al momento le anticipazioni date dal Vicolo delle news sono poche. Sappiamo solo che è stata Chiara Rabbi la scelta di Davide e immaginiamo, visto anche quello che è successo nelle ultime puntate di Uomini e Donne, che la bella romana alla fine gli abbia detto di si, visto che di certo sentiva e sente un sentimento forte nei confronti di Davide.

Uomini e Donne anticipazioni: ecco la scelta di Davide Donadei 5 mesi dopo!

Non sappiamo chi abbia passato queste anticipazioni alle Talpe del Vicolo delle news, chi sarà stato? Non lo sappiamo e non ci interessa molto ! Restiamo in attesa di altre notizie per completare queste anticipazioni sperando di potervi dare anche altri dettagli!