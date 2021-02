La compagna di Mal imbarazza Serena Bortone ma è una donna straordinaria (Foto)

Lunghi attimi di imbarazzo a Oggi è un altro giorno per Serena Bortone che in studio ha ospiti Mal e la sua compagna, Renata (foto). Poche chiacchiere con il cantante che sta per compiere 77 anni e poi arriva la bella moglie che imbarazzata canta con lui e poi si lascia scoprire in tutta la sua energia. Sembra un vero uragano Renata, prende in giro Mal, all’inizio non si capisce quale sia il suo intento. Anche Serena Bortone fatica a comprendere se la sua sia solo ironia o altro. Poi arriva il racconto sul loro primo incontro. Renata giovanissima, lui nel pieno della sua carriera. L’incontro in camerino prima di una serata. “Lui nega ma mi ha sbattuto contro la porta e mi ha baciato” è il racconto di Renata che imbarazza Mal, Serena Bortone e tutti i presenti.

IMBARAZZO A OGGI E’ UN ALTRO GIORNO

“Bisogna stare attenti a quello che si dice” ed è proprio Renata che si rende conto che le sue parole potrebbe risuonare strane. La padrona di casa cerca di sistemare le cose, le chiede se lei ha subìto come una violenza quel bacio, se a lei faceva piacere baciarlo. Era la prima volta che si vedevano, Mal non appare come un gentiluomo e in tv bisogna giustamente dosare le parole. Renata sistema ancora meglio sottolineando che stanno insieme da 32 anni e hanno due figli e che il giorno dopo quel bacio lui l’ha rintracciata al lavoro e da lì è iniziata la loro lunga storia d’amore.

Panico superato e si scopre che Renata è una donna meravigliosa, straordinaria, con un’ironia che spiazza. Si amano e si vede ma lei non mente, con la stessa ironia parla della loro differenza d’età, di quanto lui sia pesante e un padre poco perfetto. Ma lo ama, anche se lui è avaro.