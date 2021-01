Oggi è un altro giorno, Serena Bortone emozionata torna in studio: “Un contagio breve” (Foto)

Emozionata Serena Bortone entra in studio sostenuta da un applauso ma è lei che lo fa a tutti, a chi è rimasto sul divano tra gli affetti stabili, alla squadra di Oggi è un altro giorno e a chi le ha dimostrato solidarietà (foto). E’ stata fortunata Serena Bortone, contagiata dal covid è tornata presto negativa ma soprattutto non ha avuto alcun problema. Nessun sintomo, niente che le ricordasse il tampone negativo che l’ha costretta in isolamento e alle dirette in collegamento da casa. Professionista come poche sa bene che il successo anche delle ultime puntate è da attribuire non solo a lei ma a tutti i collaboratori di Oggi è un altro giorno, Ringrazia chi è stato capace di solidarietà nei suoi confronti. Non è rimasta stupita dall’affetto e dal sostegno degli amici ma di tutti gli altri: conoscenti e non amici.

SERENA BORTONE: “UNITI E INSIEME SOLO COSI’ SI COMBATTE”

La solidarietà ricevuta da chi non se l’aspettava le ha confermato che l’unione vince contro tutto: “Uniti e insieme, solo in questo modo si combattono le piccole e grandi difficoltà della vita”. Ne è sicura perché ha visto come è andata con il programma mentre lei era in collegamento.

Non c’è bisogno di raccontarlo che il suo isolamento è durato poco, la Bortone parla di un contagio breve e poi si sorride con la domanda di Rosanna Banfi: “Eri vestita in collegamento?”. Sì, la Bortone non aveva né pigiama né tuta sotto la camicia di ogni giorno ma confessa che ai piedi aveva i calzini, niente scarpe. E’ abituata a camminare sempre scalza in casa, sapeva che di certo non avrebbe dovuto mai mostrare i piedi.