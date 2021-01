Gigi Marzullo aiuta Serena Bortone in collegamento da casa per Oggi è un altro giorno (Foto)

E’ a Gigi Marzullo che la Rai ha affidato il compito di accogliere Serena Bortone nello studio di Oggi è un altro giorno (foto). La conduttrice è positiva al Covid, isolata in casa e per fortuna senza sintomi. “Bella, brava semplice, la sorella che mi manca” così Marzullo ha accolto il collegamento di Serena e il pubblico di Oggi è un altro giorno. “Sorrido perché è la cosa che bisogna fare nella vita sempre e lo posso fare. La cosa che è importante nella vita sono gli affetti e io sono fortunata nonostante sia positiva al covid come tanti di voi”. Si intuisce subito il significato delle parole di Serena Bortone e Gigi replica subito con un continuo scambio: “E’ un affetto stabile nei tuoi confronti ed è un piacere, sono contento di stare qui perché tu stai bene, con tutto il dramma che sta accadendo nel mondo”.

SERENA BORTONE CONDUCE DA CASA OGGI E’ UN ALTRO GIORNO

Serena Bortone conferma che non avrebbe mai rinunciato alla puntata, si informa delle condizioni di salute di Massimiliano Rosolino e Gigliola Cinquetti, evidentemente negativi perché presenti seduti sul divano blu, come sempre.

Il trucco fatto da sola e Serena Bortone ha sistemato anche i capelli con la sua spazzola, la necessità fa virtù e si può dare il via alla prima puntata di Oggi è un altro giorno. Si inizia con Stefania Sandrelli sulle note di Nessun dorma ed è la Bortone a gestire tutto, una volta partiti non ha bisogno di aiuti. Ma quante puntate dovrà condurre Serena Bortone da casa? Il periodo potrebbe non essere breve.

Troppo presto per pensarci adesso, intanto prosegue la puntata del giorno e non c’è alcuna differenza, l’esperienza della conduzione e la gavetta sono evidenti, non avevamo dubbi. In ogni caso Gigi Marzullo è lì, pronto ad intervenire.