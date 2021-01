Serena Bortone positiva al covid ma Oggi è un altro giorno prosegue

Non c’è ancora un annuncio ufficiale ma sembra che Serena Bortone sia risultata positiva al covid. A riferirlo è Dagospia, un flash di Giuseppe Candela che annuncia che la conduttrice di Oggi è un altro giorno è positiva al coronavirus. Oggi è un altro giorno andrà in onda? Come ogni giorno i telespettatori di Rai 1 dopo il Tg attendono alle 14 il programma condotto da Serena Bortone. E’ ovvio che se sarà confermata la notizia del tampone positivo la Bortone non sarà presente in studio. Si sta quindi preparando al collegamento da casa? Il talk di Rai 1 sembra non abbia alcuna intenzione di fermarsi, non è la prima volta che un conduttore conduce da casa, è una soluzione che può vantare già altri successi in casa Rai. Primo tra tutti Carlo Conti ma la lista ad oggi è lunga.

OGGI E’ UN ALTRO GIORNO – NON E’ IL PRIMO CASO DI COVID

Già la puntata del 4 novembre non andò in onda perché sia Serena Bortone che lo staff del programma furono messi in quarantena preventiva. In quel caso era risultata positiva una persona che nei giorni precedenti era entrata nello studio del programma di via Teulada. Tutto si risolse in poco tempo, questa volta potrebbe essere diverso, ma si attendono notizie ufficiali, i dettagli.

Non è però ancora arrivata una conferma ufficiale circa la positività al coronavirus di Serena Bortone. Nessuna notizia dagli account social del programma, se non le storie Instagram circa gli ospiti di oggi del pomeriggio di Rai 1.

Già ieri il programma non è andato in onda per dare spazio alla partita di serie A ma sembra confermato che Oggi è un altro giorno alle 14 andrà in onda, annunciate in questi minuti le presenze di Stefania Sandrelli ed Enrico Ruggeri.

IL MESSAGGIO DI CONFERMA DI SERENA BORTONE