Parlami d’amore stasera su Rai 1: tutti gli ospiti

Cinque serate speciali su Rai 1. Un nuovo esperimento per il sabato sera che parte alla vigilia di San Valentino con una serata dedicata proprio agli innamorati. Oggi 13 febbraio in onda Parlami d’amore, il primo degli speciali che fanno parte del ciclo A Grande richiesta. Non sarà facile tenere testa alla concorrenza, con C’è posta per te che miete uno dopo l’altro, record su record. Il testimone passa quindi dalle mani di Carlo Conti ad altri volti amati dal pubblico. Si parte questa sera con un duo particolare, formato da due attori che abbiamo visto insieme nella fiction Provaci ancora prof.

Nella prima puntata di “A grande richiesta”, le più belle canzoni d’amore della musica italiana. In onda su Rai1, in diretta dagli studi Voxson di Roma, sabato 13 febbraio in prima serata. Alla conduzione Veronica Pivetti con Paolo Conticini.

Ma scopriamo qualche dettaglio in più sulla puntata di oggi.

Parlami d’amore stasera su Rai 1 alla vigilia di San Valentino

Tra gli ospiti: Massimo Ranieri, Gino Paoli e Danilo Rea, Rita Pavone, Peppino Di Capri, Marcella Bella, Gigi D’alessio, Irene Grandi, Fausto Leali, Dolcenera, Michele Zarrillo, Riccardo Fogli, Sergio Cammariere, Karima.

Usando l’hashtag #Parlamidamore sui social, gli spettatori potranno dedicare le canzoni alle persone che amano.

Un flusso di note e sentimenti, guidato da Veronica Pivetti con Paolo Conticini che cercherà di conquistare la sua amata “Prof” con la musica e tutti gli stratagemmi dell’eterno gioco del corteggiamento.

Una serata di emozioni e bellezza, di ricordi e palpitazioni per celebrare l’amore in tutte le sue forme, anche quelle al momento congelate, ma che mai potranno essere spente.

Non ci resta che darvi appuntamento alla prima serata di oggi. Ma vi ricordiamo anche quelli che saranno i prossimi appuntamento con il ciclo A grande richiesta.

Una serata sarà dedicata a Patty Pravo. Lo show, dall’evocativo titolo “Minaccia bionda”, sarà condotto da Flavio Insinna – con la direzione artistica di Pino Strabioli in onda il 20 febbraio 2021. Il 27 febbraio invece sarà la volta de i Ricchi e Poveri. La serata, dal titolo “Che sarà sarà” avrà la conduzione di Carlo Conti che ne firma anche la direzione artistica. E ancora, a marzo si va in onda con un omaggio a Loredana Bertè. Con “Non sono una signora”, condotto da Alberto Matano, con la direzione artistica di Massimo Romeo Piparo. Infine un grande one man show che vedrà protagonista Christian De Sica in una serata ricca di ospiti ed emozioni con uno dei grandi mattatori dello spettacolo italiano.