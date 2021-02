A Uomini e Donne una scelta inattesa e speciale che emoziona tutti

E’ stata registrata ieri a Roma una nuova puntata di Uomini e Donne. E le anticipazioni non mancano. Come sempre le talpe del Vicolo delle News danno le ultime notizie su quanto successo negli studi del programma di Maria de Filippi. Oggi in particolare ci concentriamo su una coppia, che a grande sorpresa, ha stupito tutti con una scelta inattesa. Ormai non esiste un vero format Uomini e Donne distinto tra trono classico e trono over, per cui può succedere di tutto e infatti, le anticipazioni ci rivelano che ieri c’è stata una scelta che ha visto protagonisti due volti molto amati di quello che era un tempo il trono over!

Non una scelta finta come quella che Maurizio avrebbe dovuto fare tra Maria e Gemma ma, stando alle anticipazioni, una scelta molto sentita che ha portato un cavaliere e una dama a lasciare lo studio da fidanzati!

Curiosi di sapere di chi si tratta? Per voi le anticipazioni, se non volete conoscere il nome di questa coppia, non andate avanti con la lettura!

A Uomini e Donne una scelta inaspettata: ecco le anticipazioni

I protagonisti di questa scelta inattesa sono Roberta di Padua e Riccardo Guarnieri. In queste ultime settimane i due si sono presi, poi lasciati. Poi hanno parlati di attrazione fisica che andava scemando, di sicurezze che vacillavano. Avevano anche parlato di sentimenti forti, che hanno sentito ma non riuscivano a pensare di lasciare il programma perchè mancava qualcosa. Riccardo e Roberta però hanno capito che tra di loro c’è un sentimento molto forte. Entrambi, prima della scelta, si sono detti molto innamorati e hanno manifestato la loro voglia di lasciare Uomini e Donne e viversi la storia fuori dallo studio di Canale 5.

Pare che le parole di Riccardo e Roberta siano state davvero emozionanti, tanto da coinvolgere tutto lo studio in un grande applauso come non succedeva da tempo. Per Roberta e Riccardo anche i petali di rose rosse, come succede proprio nelle scelte!

Non possiamo che fare i nostri migliori auguri a entrambi, sperando che si possano vivere questa storia con serenità e rispetto!