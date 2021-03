Amadeus annuncia le prime sorprese di Sanremo 2021: Laura Pausini ospite mercoledì sera

In collegamento con Oggi è un altro giorno Amadeus annuncia tra le sorprese di Sanremo 2021 Laura Pausini. La cantante sarà al teatro Ariston mercoledì sera, la seconda serata del festival. L’annuncio in conferenza stampa e poi Amadeus lo ripete soddisfatto al pubblico di Serena Bortone: “Verrà a cantare Io sì, il brano con cui questa notte ha vinto il Golden Globe – l’annuncio alla conferenza – Sono emozionato, è l’artista più internazionale che abbiamo”. Laura Pausini non sarà l’unica sorpresa ma ovviamente il conduttore non vuole svelare troppo tutto in una volta. “Di questo festival abbiamo bisogno, la musica non si ferma mai è importante continuare, la speranza è di regalare 5 giorni di allegria e spensieratezza, che non vuol dire non sapere cosa stiamo vivendo ma anche poter dare una speranza in più. Speriamo che si vada al più presto verso la tanto attesa normalità”.

L’emozione tra il festival dello scorso anno e questo del 2021 è per Amadeus ben diversa. L’anno scorso è stato il suo primo festival, l’emozione che ha prodotto uno spettacolo vincente. “Quest’anno c’è un’emozione diversa, è strano quest’anno, l’emozione è molto forte perché viviamo un periodo difficilissimo”.

La curiosità è anche sul cosa porteranno sul palco lui e Fiorello. Un’amicizia che dura da 35 e Amadeus lo ripete orgoglioso, così come racconta che quest’anno più dell’anno scorso non sa cosa accadrà con Fiorello. “Facciamo così da sempre, ognuno non sa cosa fa l’altro”. Tanti gli ospiti, tante le donne, tanti gli omaggi ai grandi artisti. Da domani sera Amadeus promette un gran Sanremo 2021.

Non ha più tempo per Oggi è un altro giorno, deve scappare alle prove, sono le ore in cui l’emozione sale sperando che l’assenza di pubblico non sia un problema.