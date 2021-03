Golden Globe, i premi del 2021 da The Crown alla nostra Laura Pausini: tutti i vincitori

Questa notte sono andati in onda i Golden Globe Awards. Per il primo anno in tempi di pandemia, anche per questa cerimonia tanto attesa, si sono dovute adottare misure speciali. La cerimonia è stata condotta da Tina Fey e Amy Pohler al Rockefeller Center e al Beverly Hilton Hotel. Tra New York e Los Angeles quindi. I premi non sono stati consegnati direttamente sul palco. Gli artisti vincitori si sono collegati in diretta per ringraziare direttamente dalle loro case. L’emozione comunque non è mancata. L’assegnazione dei premi della Hollywood Foreign Press sono stati seguiti da tutto il mondo. Scopriamo tutti i vincitori dei Golden Globe 2021.

Golden Globe 2021 tra trionfi e sorprese: c’è pure Laura Pausini

Sono stati venticinque i premi assegnati ai Golden Globe 2021. Il vero trionfo è stato sicuramente quello di The Crown, la serie tv originale di Netflix che ha visto numerosi premi per gli attori e per le attrici del prodotto drammatico in onda sulla piattaforma streaming. Sicuramente tanta la soddisfazione per l’Italia grazie a Laura Pausini. La sua canzone Io sì/Seen è stata premiata come miglior canzone tratta dal film La vita davanti a sé con Sophia Loren. Grande assente quest’anno, per chi segue con affetto la cerimonia, è stato il pre show con tanto di tappeto rosso. A causa del Covid, chiaramente, non si è potuto tenere tanto che alla fine gli artisti hanno pubblicato delle foto fantastiche proprio prima dell’inizio della premiazione. Inutile dirlo, la pandemia sta causando davvero tanti disagi e nemmeno i Golden Globe, quest’anno, sono stati quelli di una volta. Ma veniamo a noi e scopriamo insieme tutti i vincitori dei Golden Globe Awards 2021.

Golden Globe 2021: tutti i vincitori

Ecco i vincitori dei Golden Globe 2021: