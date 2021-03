Amici 20 salta il 18 marzo 2021: la scelta di Maria

Salta anche Amici 20. Cambia il palinsesto di Canale 5 nel pomeriggio del 18 marzo 2021. Maria de Filippi e la Fascino hanno deciso di non mandare in onda i programmi previsti da palinsesto nella giornata di domani. Come saprete il 18 marzo è il giorno scelto per ricordare tutte le vittime del covid, oltre 103 mila in Italia. Numeri che devono ancora farci riflettere su quello che è successo e su quello che succederà. Solo ieri infatti sono morte altre 503 persone nel nostro paese.

Amici 20 domani non andrà in onda. Maria de Filippi ha pensato che non fosse giusto mandare in onda i suoi programmi già registrati in precedenza, senza ricordare in qualche modo le vittime del covid 19. Non ha ritenuto opportuno inserire una aggiunta, ha scelto di rispettare tutte le famiglie, dando un giorno di pausa ad Amici ma anche a Uomini e Donne. Nel pomeriggio di domani infatti, non andrà in onda neppure il programma del pomeriggio di Canale 5 da 3 milioni di spettatori giornalieri.

Uomini e Donne non va in onda il 18 marzo 2021

Amici 20 salta la programmazione su Canale 5

Al posto di Uomini e Donne andrà in onda un episodio più lungo di Una vita che copre anche la fascia occupata dal day time di Amici. Anticipa leggermente poi il day time dell’Isola dei famosi che probabilmente durerà qualche minuto in più per l’occasione, il materiale dall’Honduras non manca. A seguire i telespettatori di Canale 5 potranno vedere Day Dreamer e poi Pomeriggio 5 che sarà in diretta e avrà modo di fare questo omaggio a tutte le famiglie e a tutte le vittime del covid 19.

Amici 20 salta anche su Italia 1

Possiamo inoltre dirvi che Amici non andrà in onda neppure su Italia 1, stando a quella che è la programmazione prevista per il 18 marzo 2021. Al posto del talent di Maria de Filippi nella sua fascia che dura mezz’ora, ci sarà il telefilm CSI.

Ricapitolando quindi, domani 18 marzo 2021 Amici non andrà in onda nè su Canale 5 nè su Italia 1. Ma per chi volesse seguire le avventure dei ragazzi della scuola, ci sono sempre gli episodi di Amici Specials disponibili su Amazon Prime Video con tanti contenuti extra tutti da guardare.