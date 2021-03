Uomini e Donne salta il 18 marzo 2021: la scelta di Maria

Cambio di programmazione per Mediaset che si ritroverà nel pomeriggio di domani senza i suoi cavalli di battaglia nel pomeriggio, lasciando quindi campo libero alle altre reti. Perchè Uomini e Donne non andrà in onda domani, 18 marzo 2021? Maria de Filippi e la Fascino hanno preso una scelta molto precisa. Come saprete, il 18 marzo ricorre la Giornata Nazionale per le vittime del Covid e a quanto pare Maria ha deciso di sospendere la programmazione dei suoi programmi in quanto non aveva previsto nessun ricordo o nessuno spazio per questo tema. Probabilmente come succede anche in altri casi, ha ritenuto opportuno non mandare in onda un programma nel quale sarebbe stato complicato affrontare il tema. Ed è per questo motivo che la puntata di Uomini e Donne del 18 marzo 2021 non andrà in onda.

Che cosa vedremo quindi al posto di Uomini e Donne nel pomeriggio del 18 marzo 2021? Nessun ricordo per le vittime del covid 19 che probabilmente arriverà nel corso dei programmi in onda in diretta ma la più classica delle sostituzioni.

Uomini e Donne salta il 18 marzo 2021: Una vita si allunga

Al posto di Uomini e Donne andrà in onda Una vita che terrà quindi compagnia al pubblico della rete con un altro episodio di circa 50 minuti dopo quello in onda alle 14,10 previsto da palinsesto. Nessuna rivoluzione quindi ma sarà interessante vedere come si arriverà poi alle 17, quando Pomeriggio 5 farà capolino. Questa mossa di Maria in qualche modo danneggerà anche il resto del pomeriggio in termini di ascolti?

La decisione è presa. Per cui giovedì pomeriggio niente Uomini e Donne: nessuna sfilata, nessuna esterna, niente balli con mascherina al centro dello studio. Uomini e Donne tornerà poi in onda il 19 marzo 2021 per l’ultima puntata settimanale!

E noi come sempre vi terremo aggiornati con le ultime news sul programma di Canale 5. Continuate a seguirci!