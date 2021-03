Matilda De Angelis schietta fino a ridurre in lacrime Mara Venier a Domenica In (Foto)

Vera e simpatica, adorabile Matilda De Angelis ospite di Mara Venier a Domenica In (foto). Bellissima e non solo perché è un’attrice destinata a grandi successi. Da martedì 23 marzo la vedremo tra i protagonisti di Leonardo, in onda su Rai 1, lei Caterina da Cremona, personaggio di finzione nella serie romanzata in cui si indaga sull’omicidio di una donna di cui non sono rimasti ritratti. “Ci sono tanti quadri di Leonardo Da Vinci che sono andati distrutti, persi. La serie bisogna prenderla un po’ con le pinze, non è un documentario sulla vita di Leonardo, si ripercorrono le opere di Da vinci ma non è una rottura di pa**e” e su questa frase Mara Venier scoppia in lacrime dalle risate. E’ già arrivata la fine dell’intervista e Matilda De Angelis è stata ancora una volta se stessa, schietta, simpatica, del tutto a suo agio, forse perché attrice, forse perché davvero speciale. Non finisce qui, Matilda dopo Sanremo conquista anche il pubblico di Domenica In.

MATILDA DE ANGELIS A DOMENICA IN PROTAGONISTA DI HBO ‘THE UNDOING – LE VERITA’ NON DETTE

“Stendiamo un velo pietoso sul mio linguaggio perché è complicato, è mia la voce ma è complicato dall’inglese” commenta Matilda De Angelis dopo avere visto poche immagini della serie che l’ha vista collega di Nicole Kidman.

Racconta poi del festival di Sanremo: “Ero terrorizzata e penso in realtà di essere una bravissima attrice. Terrorizzata della diretta, cosa che nel cinema vivi protetta dal poterlo rifare. Avevo paura di non essere abbastanza io” e invece Matilda De Angelis ha ricevuto gli applausi di tutti. Pensava di non essere ancora pronta per Sanremo perché non nota a tutto il pubblico e invece si è dovuta ricredere.