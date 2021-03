Antonella Clerici diventa Beatrice ma cade dall’altalena di E’ sempre mezzogiorno (Foto)

Antonella Clerici vestita da Beatrice inizia la sua puntata speciale di E’ sempre mezzogiorno ma con l’abito di seta scivola dall’altalena, cade e spaventa il povero Alfio (foto). Oggi è Dantedì, il giorno in cui si celebra Dante Alighieri e per il sommo poeta i protagonisti di E’ sempre mezzogiorno hanno scelto di indossare abiti che richiamano ovviamente la Divina Commedia. Antonella Clerici, bellissima nel ruolo di Beatrice, segue la ricetta di Zia Cri che vestita da Virgilio propone lo zuccotto dei golosi. Un buon umore che arriva a casa, magari anche una proposta per rendere lo studio più divertente ma ovviamente tutto è fatto con il massimo della leggerezza, per tenere compagnia le persone a casa. Alfio è Dante Alighieri, a lui il compito di accompagnare Beatrice all’altalena per il gioco con l’albero, la spinge ma la Clerici scivola e cade a terra.

ANTONELLA CLERICI E IL DANTEDI’ A E’ SEMPRE MEZZOGIORNO

Il tempo di una telefonata e Antonella Clerici manda la pubblicità, quando riprende è ancora in lacrime, piange dalle risate, non le era mai successo di cadere in diretta in tv ma soprattutto ride perché Alfio non aveva capito che era vestito da Dante ma pensava di essere un oste.

“Noi siamo dei pazzi lo posso dire” conferma la conduttrice mentre l’allegria passa dalle ricette alle battute di Alfio che scambia Fulvio Marino, vestito da angelo bianco, per un colombo. Lorenzo Biagiarelli è il cherubino nero. Ancora una volta i protagonisti di E’ sempre mezzogiorno fanno di tutto per portare allegria nelle case degli italiani in un periodo che è davvero difficile dopo un anno di pandemia, con l’avvicinarsi della Pasqua che non potremo festeggiare come vorremmo e soprattutto con i ragazzi a casa in dad. Oggi, Dantedì, sarebbe stato un gran giorno nei licei.