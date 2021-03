Games of Games debutta su Rai 2: tutte le news sul programma

Tutto pronto per il ritorno in tv di Simona Ventura nella prima serata di Rai 2. La conduttrice debutterà il 31 marzo 2021 con il programma Game of Games in onda su Rai 2. Il programma è stato registrato qualche mese fa e avrà la missione di portare sulla seconda rete leggerezza e divertimento, ingredienti che il pubblico sembra apprezzare molto. Per la Ventura queste ultime settimane non sono state affatto semplici. La conduttrice infatti ha avuto il covid 19 e anche se per lei non ci sono stati molti sintomi e nessuna conseguenza, per fortuna, stare in casa per molto tempo, non è stato semplice. Ma per fortuna, Game of Games riporta il sorriso anche per la sua famiglia e la giusta serenità in famiglia! Che cosa vedremo in tv a partire da mercoledì sera? Ve ne parliamo con le ultime news, raccontandovi tutto quello che c’è da sapere sul programma.

Game of Games arriva su Rai 2: ecco le ultime news sul programma



“Game of Games – Gioco loco” è un format innovativo, partito nella stagione 2017/2018 sulla NBC con Ellen DeGeneres come padrona di casa. Un successo immediato che ha fruttato il titolo di miglior debutto dell’anno. Dagli Stati Uniti al

Brasile, Australia e Thailandia, per poi arrivare in Europa dove lo show è già stato trasmesso in Germania, Spagna e Portogallo. La versione italiana, prodotta da Blu Yazmine per Rai2, vedrà giochi spettacolari studiati per mettere alla prova in ogni puntata 6 VIP affiancati da altrettanti concorrenti NIP. Scopo della sfida arrivare al gioco finale e portare a casa il montepremi in palio.

Game of Games anticipazioni prima puntata 31 marzo 2021

I 6 VIP che si sfideranno nella prima puntata sono: Raffaella Fico, Max Giusti, Elettra Lamborghini, Ignazio Moser, Massimiliano Rosolino e Nicola Ventola. Mentre nelle prossime puntate vedremo in gara anche Dj Angelo, Alex Belli, Fabrizio Biggio, Sofia Bruscoli, Marco Carta, Max Cavallari, Jody Cecchetto, Maddalena Corvaglia, Sara Croce, Omar Fantini, Peppe Iodice, Jonathan Kashanian, Enzo Miccio, Juliana Moreira, Franceska Pepe, Amaurys Perez, Gilles Rocca, Nicole Rossi, Gianluca Scintilla, Totò Schillaci, Ema Stokholma, The Show, Melita Toniolo e Debora Villa. Sarà molto simpatico vedere anche, ad esempio, Gilles Rocca che è in Honduars per l’Isola ma che sarà protagonista del format! Come avrete capito ci saranno comunque grandi ospiti nello show e ci sarà da divertirsi.



Lo studio di “Game of Games – Gioco loco” è pensato come un grande lunapark. Una scenografia ricca di luci, colori ed effetti speciali, ideale per le sfide e i giochi di cui i vip saranno protagonisti. In una cornice con musiche e atmosfera tipiche degli anni 90 il pubblico vedrà in azione vere e proprie macchine sceniche, degne dei migliori parchi divertimenti. E da lunapark saranno le reazioni dei concorrenti, costretti a “volare via”, letteralmente, oppure a precipitare in trabocchetti, botole o vasche, ogni volta che commetteranno un errore.



Terminati i 6 round di giochi preliminari a eliminazione diretta, i quattro vincitori accedono alla semifinale. Solo l’unico “sopravvissuto” avrà l’opportunità di aggiudicarsi il montepremi della puntata, ma a patto di superare una temutissima sfida contro il tempo.

Game of Games: tutti i giochi

IL TEMPO DELLE MELE



Due VIP, scelti dai concorrenti NIP in gara, legati l’uno all’altro con una corda elastica, indossano delle pantofole e cercano di raccogliere quante più mele possibile usando solo i denti per deporle in un recipiente comune. Il primo che riesce a mettere 5 mele nel recipiente, vince.

LA PAROLA PERICOLOSA

Due squadre composte da due partecipanti ciascuna – 1 concorrente NIP e un VIP da lui scelto – devono indovinare la parola vincente senza pronunciare quella “pericolosa”. Un compagno di squadra – che conosce sia la parola vincente che quella “pericolosa” – fornisce degli indizi, mentre l’altro, seduto di fronte a un cannone, cerca di indovinare. Se uno dei due partecipanti pronuncia la parola “pericolosa”, viene colpito da una sostanza viscida. Se, invece, indovina la parola vincente, viene colpito l’avversario.

E poi ancora vedremo altri giochi, dal Giro Quiz a Vola Vola passando per Lo sciacquone, la sedia musicale e anche la botola. E per finire il gioco finale, Il gioco dei giochi.

IL GIOCO DEI GIOCHI: IL GRAN FINALE DI GAME OF GAMES

Il gioco finale, “il gioco dei giochi” si svolge in tre manche, ognuna con un suo tema, che connota le foto che il concorrente NIP deve indovinare (es. Cantanti anni 60/70/80 – Razze di cani – Celebrity italiane/straniere – Sportivi – ecc.). Il NIP finalista è seduto alla postazione pulsante e per ciascuna manche ha trenta secondi di tempo per indovinare il maggior numero di foto tra quelle proposte. Premendo il pulsante, il giocatore può saltare in autonomia, tutte le volte che vuole, le foto che non è in grado di riconoscere, passando così alla successiva senza sprecare altro tempo. Superando la prima manche il concorrente NIP accede automaticamente alla seconda e, quindi, può scegliere se accontentarsi del Premio acquisito con le prime due manche o se tentare di incrementarlo affrontando la terza manche, in cui dovrà indovinare un numero prefissato di domande per vincere un Premio importante e per non perdere il montepremi accumulato fino a quel momento.

L’appuntamento con la prima puntata di Game of Games è per mercoledì sera su Rai 2.