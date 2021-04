Ascolti Felicissima sera: Pio e Amedeo cercano il botto

Grande attesa questa mattina per i dati di ascolto del 16 aprile 2021. Mediaset cerca la tripletta: se infatti con Felicissima sera riuscisse a superare Rai 1, che ieri ha mandato in onda una nuova puntata di Canzone segreta, non un format imbattibile quindi, Canale 5 si aggiudicherebbe il venerdì sera, il sabato e probabilmente nuovamente anche la domenica, come successo anche settimana scorsa. E per chi segue i dati della prima serata, questo è un grande risultato. Non accadeva da tempo per Canale 5 di vincere il sabato e la domenica, se si aggiudicasse grazie a Pio e Amedeo anche il venerdì sera, il triplete sarebbe molto molto soddisfacente.

Felicissima sera è un programma come ci si aspettava, in pieno stile Pio e Amedeo. Sicuramente una grande mano in questo debutto l’ha data Maria de Filippi, protagonista di un momento comico nello stile del duo foggiano e poi di un momento alla C’è posta per te, con un bell’omaggio di Pio e Amedeo a papà Federico che è stato il fan numero uno dei comici, il primo a crederci quando tutti gli altri invece pensavano che non avrebbero fatto strada.

Poi dopo le lacrime iniziali, spazio solo alla comicità. Pio e Amedeo dividono anche in questo caso, ma a dispetto di quanto ci si potesse aspettare, almeno sui social, il pubblico ha apprezzato moltissimo questo format e le battute dei due comici che non hanno nessuna voglia di pensare al politically correct e anzi, vanno dritti per la loro strada, pronti anche a prendersi qualche possibile diffida.

Per conoscere il risultato, bisognerà attendere i dati di ascolto come sempre in arrivo dopo le 10 di questa mattina. E sarà davvero interessante se questa scommessa fatta da Canale 5 alla fine è stata vinta.

Gli ascolti del venerdì 16 aprile 2021: con Felicissima sera Pio e Amedeo cercano il botto

Se è vero che la prima serata del venerdì è ricca di proposte, è anche vero che Canzone segreta ha sempre registrato ascolti in calo e vincere contro il programma di Serena Rossi, non sarà una missione impossibile. Immaginiamo anche che ci sia un target di riferimento totalmente diverso e visto che sui social Felicissima sera ha registrato milioni di contatti, il pubblico dei più giovani potrebbe davvero fare la differenza e far volare Canale 5.

E se succedesse, dopo Maria de Filippi e Paolo Bonolis, Pio e Amedeo conquisterebbero un posto sul podio della prima serata di Canale 5.

Ecco i dati di ascolto di ieri: stando alle prime notizie, per Canzone segreta il risultato sarebbe 3.644.000 spettatori e il 15.7% share. Per Pio e Amedeo 4.000.000 e il 20,1% di share al debutto.