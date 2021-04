Il matrimonio di Marisa Laurito durato tre mesi ma Arbore e De Crescenzo l’avevano avvisata

L’intervista di Marisa Laurito a Oggi è un altro giorno si sofferma anche sul suo matrimonio, nozze lampo con Franco Cordova. Il matrimonio di Marisa Laurito è durato tre mesi, sono passati un bel po’ di anni, era il 2001 e a Serena Bortone confida che è una storia lunga da raccontare ma la riassume velocemente. “Diciamo che il fidanzamento è stato troppo breve e non abbiamo capito che i nostri caratteri non potevano mai andare d’accordo perché io sono una donna libera… sentite che bella questa parola… libertà”. La Laurito non dice molto ma fa capire: “Molti uomini non capiscono che la libertà è dovuta perché tutti nasciamo liberi e che l’amore deve essere un accompagnamento e non una costrizione né di una né dell’altra parte”.

IL MATRIMONIO LAMPO DI MARISA LAURITO

Sia Renzo Arbore che Luciano De Crescenzo si rifiutarono di fare da testimoni alle sue nozze. Erano i suoi migliori amici e voleva loro accanto nel momento del sì. De Crescenzo le disse apertamente che non voleva fare da testimone a un matrimonio che sarebbe finito dopo poco. Renzo Arbore ci provò la mattina del matrimonio. Le telefonò di mattina presto e le chiese se era sicura di volersi sposare.

Tre mesi dopo Marisa era già separata, come già ha ricordato più volte. L’ex calciatore non era l’uomo della sua vita, i suoi amici di sempre l’avevano capito ben prima di lei.

Ricorda una delle persone più care, proprio Luciano De Crescenzo. La sua morte è stata un dolore immenso. Racconta che la sua vita è stata sempre basata su ironia, gentilezza, simpatia, cultura e bellezza. Le torna in mente un Capodanno, uno dei tanti festeggiati insieme. Marisa Laurito aveva preparato le classiche lenticchie da mangiare dopo la mezzanotte ma De Crescenzo le rispose che lui era ingegnere e non poteva credere a queste “st***ate”.