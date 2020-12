Non ha voluto figli, Marisa Laurito spiega il motivo (Foto)

Marisa Laurito racconta della sua famiglia, degli amici, del perché non ha figli (foto). Una lunga intervista a Oggi è un altro giorno mentre sfoglia l’album dei ricordi. “Papà era severissimo, un dittatore ma io gli devo molto perché oggi ai ragazzi manca qualcosa a cui ribellarsi perché è tutto permesso”. Ha dovuto lottare per fare l’attrice, ma anche oggi è così perché è una professione non facile. Raccontava che andava a scuola, mangiava, studiava e spesso andava a insegnare a persone che all’epoca avevano voglia di studiare: “Venivo spedita al partito comunista e queste persone pendevano dalle labbra di una sedicenne”. Marisa Laurito aggiunge una triste verità: “Non potevo pensare che un giorno avrei detto che il senso della cultura si è abbassato in modo straordinario. La cultura è potere, ti dà il potere”. La mamma morta quando lei aveva 16 anni. L’ha accudita per un anno: “Era una donna molto speciale con una grande apertura nei confronti dei giovani e mi ha insegnato a sorridere e ad accogliere”.

MARISA LAURITO NON E’ MAMMA, NON E’ PENTITA DELLA SUA SCELTA

Non ha voluto figli per un esagerato senso di responsabilità: “Credo fortemente che i figli bisogna farli avendone coscienza, bisogna seguirli molto e io seguivo la carriera e non avevo un uomo che potesse seguire i figli con me e quindi ho deciso di non averne. Pensavo che mi sarei pentita di questa scelta invece ho fatto bene perché non avrei potuto dare quello che dovevano avere”.

Gli amici sono sempre stati la sua famiglia dopo avere perso mamma Tina e papà Nino. Il dolore per la morte di Luciano De Crescenzo è ancora forte, evidente: “E’ una persona che ha fatto parte della mia vita in modo molto forte quindi la mancanza è ancora calda. Mai avrei potuto avere una storia d’amore con lui o con Renzo Arbore, loro sono la mia famiglia da sempre”.