Un nuovo amore per Anna Tatangelo: “La vita va avanti”

Anna Tatangelo a Verissimo parla per la prima volta della fine della storia con Gigi D’Alessio ma per la prima volta lascia anche intendere che forse c’è un nuovo amore accanto a lei. Un nuovo compagno o non c’è nessuno? Silvia Toffanin si imbarazza un po’ nel farle questa domanda ma Anna Tatangelo sa rispondere e lo fa nel modo migliore. Non annuncia nessuna nuova relazione, non smentisce e non conferma ma si limita a sorridere a dire che la vita per fortuna va avanti e che è importante essere felici. “Non smentisco e non confermo però la vita va avanti”. Silvia è felice per lei: “Perché il sorriso della mamma è il sorriso del figlio”. Andrea ha 11 anni, Anna parla tanto con lui, di tutto. L’addio a Gigi D’Alessio le ha fatto male, ci ha provato e ci ha creduto fino in fondo, è felice, lo ringrazierà per sempre perché ha suo figlio, perché Andrea è la sua vera forza.

ANNA TATANGELO A VERISSIMO SI EMOZIONA ANCHE PER LA MAMMA

Ovvio emozionarsi per il figlio ma la cantante lo fa anche mentre parla dei suoi genitori. “Sono stati anni difficili questi ultimi per tanti motivi parlo più della vita di mia mamma che della mia. E’ una donna che mi insegna a essere forte e ci riesce. E’ una mamma da ammirare fa tutto senza dare pesare niente ai figli”.

Per il papà lei è la migliore cantante al mondo: “Ama vedermi cantare”. Quando va a casa dai suoi dopo il pranzo, dopo i compiti di Andrea le chiede di cantare almeno una canzone.

E’ serena e felice Anna Tatangelo, anche la sua musica ovviamente è la sua forza. Serenata è il nuovo singolo appena uscito. L’album uscirà a breve: “E’ un paio di anni che ci lavoro ma sono super contenta di questo progetto veramente nuovo che però mi dà la possibilità di rimanere semrpe la stessa: quella ragazza di periferia in questo disco c’è”.