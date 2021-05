Il ritorno di Armando a Uomini e Donne scatena l’ira funesta di Maria de Filippi: sarà censurato?

Chi segue Uomini e Donne da qualche settimana si chiede che fine abbia fatto Armando Incarnato. Non ne abbiamo certamente sentito la mancanza ma visto che è scomparso all’improvviso, sono stati molti i telespettatori a chiedersi il perchè di questa “dipartita”. Ma in realtà il cavaliere del trono over di Uomini e Donne si era solo preso una pausa ( pare che stesse partecipando alle riprese di una serie tv) ed è quindi tornato nell’ultima registrazione del programma. Maria de Filippi si sa, è una lavoratrice instancabile, non a caso anche ieri, 1 maggio 2021, ha registrato in studio a Roma una nuova puntata di Uomini e Donne. E dalle ultime anticipazioni sappiamo appunto che Armando è tornato. Ma per lui questa puntata non sarà affatto semplice. Maria infatti si è infervorata e arrabbiata molto quando per l’ennesima volta il cavaliere ha raccontato delle cose non vere sulle sue corteggiatrici. Non è la prima volta che succede e non a caso ci chiediamo come mai anche questa volta Armando sia tornato. Della serie: va bene il cazziatone di Maria, ma tutti in quello studio sanno che Armando da anni ha raccontato una marea infinita di frottole, eppure si può ancora accomodare sulla sua sedia mentre molti altri sono stati “allontanati” per molto meno.

Stando alle anticipazioni che circolano in rete, sembra proprio che Maria si sia arrabbiata molto con il cavaliere. Quando vedremo di quello che è successo in puntata e quanto sarà censurato? Dovremo aspettare qualche giorno prima di scoprirlo ma intanto, vediamo quello che è accaduto nella registrazione di Uomini e Donne del primo maggio.

Uomini e Donne news e anticipazioni: l’ira di Maria contro Armando

Le anticipazioni del Vicolo delle news:

Patty ( corteggiatrice di Armando tornata in studio insieme a lui) racconta che quando si sono visti prima della pausa di lui, si son baciati per 15 minuti e poi lui le ha chiesto di non dire nulla alla redazione perchè doveva ancora vedersi con le altre due. Appena entra lui inizia lo show. L’uomo smentisce che ci sia stato il bacio e la attacca pesantemente a livello personale

Armando come ha fatto anche in passato, ha iniziato a negare tutto accusando la ragazza di qualsiasi cosa. Ne scaturisce una lunga discussione che porta Maria a ricordare come Armando usi sempre lo stesso modus operandi, per il quale è ormai noto. Intervengono anche infiammando i toni Tina e Gianni che attaccano Incarnato. L’uomo poi si rivolge a Maria dicendo che non è successo nulla e ribadendo i concetti espressi. La conduttrice non ci sta e invita Armando, che dice di portarle rispetto, a raccontare come sono andate davvero le cose, per mostrarle che la rispetta.

Nonostante abbia ammesso il bacio, Armando ha poi continuato a gettare fango sulla sua corteggiatrice…

Insomma vedremo uno spettacolo niente male nelle prossime puntate di Uomini e Donne.