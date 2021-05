Nuovo tapiro per Diletta Leotta, stasera il gossip continua

Stasera Diletta Leotta riceverà un altro tapiro d’oro, ma se la giornalista sportiva solo un paio di settimane fa aveva già ricevuto un bel tapiro quale sarà il motivo della nuova consegna da parte di Striscia la notizia? Facile intuirlo ma più di tutto si attende la risposta di Diletta Leotta, la sua reazione. Immaginiamo che al momento abbia un diavolo per capello perché dopo le sue accuse al “gossip velenoso” con cui pensava di salvarsi e zittire tutti la situazione è peggiorata. In pochissimi si sono schierati dalla parte della Leotta, vari vip le hanno consigliato di ringraziare paparazzi e cronaca rosa e di proseguire a testa bassa. Da quel momento non ha detto niente e i fotografi hanno continuato a seguirla beccandola triste.

DILETTA LEOTTA A STRISCIA LA NOTIZIA, UN ALTRO TAPIRO D’ORO

Lo sfogo social di Diletta Leotta stanca di essere additata come una mangiauomini, subito dopo il settimanale Oggi ha pubblicato le foto del bacio con Friedkin ma intanto Can Yaman non si vede più in giro e nemmeno sui social. La Leotta che chiede di smetterla perché anche sua nonna poi pensa cose sbagliate credendo ai pettegolezzi. Ma c’è anche altro, c’è chi ha parlato anche del suo lavoro, chi pensa non meriti il posto che occupa.

“Cara Diletta, forse non lo sa ma il giornalismo spazzatura, purtroppo non è solo quello gossiparo; ma anche quello che in questi anni ha permesso a persone con poca preparazione come Lei di diventare, alla velocità della luce, conduttrici di punta di programmi sportivi nazionali” sono le parole di Paolo Bargiggia a cui la Leotta non ha replicato. Lo farà stasera rifiutando il tapiro d’oro di Valerio Staffelli? Oppure risponderà sul post ormai famoso che l’ha condannata anche più di prima? Magari ci sono altre novità su Can Yaman. Bisogna solo attendere la puntata di questa sera di Striscia la notizia ma arrivano le anticipazioni. Diletta ribadisce che a dicembre era single ed è in quel periodo che ha baciato Fridekin. Inoltre, che Can Yaman è ancora il suo fidanzato.