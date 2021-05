La forza di Tony Dallara dopo la malattia: “Ho fatto tutto per la mia famiglia”

Con gran piacere rivediamo Tony Dallara in tv dopo la malattia. A Oggi è un altro giorno più volte Memo Remigi aveva salutato il cantante amico e in diretta in collegamento nella puntata di oggi ci sono Tony Dallara e sua moglie Patrizia. Ha mille racconti per il suo pubblico, la simpatia di sempre, le canzoni che tutti conoscono. Ha 84 anni ma non è l’età a fermare un po’ la sua voce, anche se è stato più forte della malattia. Non c’è spazio per i ricordi negativi né per i momenti tristi ed è sua moglie a confidare che la sua famiglia è non solo molto unita ma anche così allegra da volere sempre festeggiare e giocare. Il cantante chiede aiuto a Memi Remigi per accennare le sue canzoni, lo considera l’unico in grado di poterlo imitare, ma ogni frase è detta con la giusta ironia. Immensa la dolcezza di Tony Dallara e sua moglie, si amano da sempre, lui ha vissuto per la sua famiglia, ha fatto tutto per Patrizia e per le figlie.

IL VIDEO MESSAGGIO DELLA FIGLIA DI TONY DALLARA

L’emozione che porta alle lacrime arrivano solo quando il cantante vede il video messaggio di sua figlia Lisa. “Non bastano pochi secondi…” e Lisa ringrazia i suoi genitori perché per lei sono stati sempre fonte d’amore e di ispirazione, le hanno dato tutto.

Dallara si emoziona: “Quando parlo della mia famiglia mi commuovo, io ho fatto tutto per la mia famiglia, è come se avessi una parola d’ordine perché qualunque cosa mi chiedevano rispondevo che era per la mia famiglia, per mia moglie e le due bambine. Io pensavo solo a loro”.

Cantante e pittore, un vero artista, un padre e un marito che è stato capace di annullarsi per la famiglia nonostante il successo. Anche oggi la sua forza, la positività sono un bellissimo messaggio per tutti.