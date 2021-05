In un articolo per Dagospia, Giuseppe Candela ha rivelato che nella prossima stagione di Canale 5 non ci sarebbe spazio neppure per Domenica Live. Dopo la chiusura anticipata di Live-Non è la d’Urso, che a dispetto di quanto detto dalla conduttrice non dovrebbe tornare neppure a settembre, la d’Urso potrebbe perdere un altro programma, Domenica Live appunto. Dopo il tentativo di “resuscitarlo” tornando al vecchio orario, tentativo fallito, Mediaset avrebbe tutte le carte per dimostrare che il programma non convince come un tempo e che servirebbe qualcosa di nuovo per provare a contrastare l’offerta di Rai 1. Si cerca aria fresca quindi? Le ipotesi non mancano e sono anche tantissime le suggestioni.

Domenica Live chiude: chi prende il posto di Barbara d’urso?

Se Alfonso Signorini ha smentito ampiamente di voler sbarcare nella fascia pomeridiana di Canale 5, anche perchè sarebbe a lavoro per la prossima edizione del GF VIP, i nomi di altri conduttori pronti a sperimentare, ci sarebbero. Gli scenari sono diversi come anche le mosse che Mediaset potrebbe fare sulla scacchiera.

Partiamo innanzi tutto dai due nuovi volti che il prossimo anno dovrebbero far parte della squadra di Mediaset: Elisa Isoardi e Adriana Volpe. Le due conduttrici potrebbero essere il volto del week end di Canale 5 e avere quindi dei programmi di punta al sabato o alla domenica. Ma non si esclude neppure che una di loro possa prendere il posto di Federica Panicucci alla conduzione di Mattino 5 e che la bella bionda sbarchi alla domenica con un nuovo programma tutto suo al posto di Domenica Live. Non sarebbe una punizione per la Panicucci, ma una promozione. Molto chiaramente potrebbe dipendere dalla sua voglia di stare in tv solo la domenica, è chiaro!

Stando ad altri rumors l’azienda avrebbe pensato di dare anche uno spazio alla domenica, prima di un vero e proprio programma, a Tommaso Zorzi, forse anche per portare una fetta di pubblico diversa sulla rete. Una opzione che non è stata smentita ma neppure confermata e visto che si continua a parlare di un investimento nel tempo, da parte di Mediaset sull’influencer, non si può davvero escludere nulla.

Domenica Live chiuderà i battenti il 23 maggio 2021 e forse già da quella domenica potremo capire quale sarò il destino del programma, anche ascoltando le parole della conduttrice per i saluti finali. Vedremo che cosa succederà.