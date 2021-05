Fino a quando andranno in onda i programmi di Barbara d’Urso prima dell’estate 2021?

Fino a quando andranno in onda i programmi di Barbara d’Urso su Canale 5 prima dell’estate 2021?

Lo scorso anno il pubblico di Canale 5 ha avuto modo di informarsi con le ultime news da Pomeriggio 5 anche nel mese di giugno. Una programmazione diversa dal solito del resto, quella in onda tra maggio 2020 e giugno 2020 che ha segnato in qualche modo il primo “ritorno alla normalità” per l’Italia intera che dopo mesi di lockdown duro, tornava alla vita. Barbara d’Urso con Pomeriggio 5 ha quindi raccontato i cambiamenti, le preoccupazioni, ma anche la voglia di rinascita. L’estate, le mascherine, i primi bagni al mare e purtroppo anche un tormentone che probabilmente le è costato caro. Dai programmi di Barbara infatti si è dato ampio spazio a un tormentone diventato virale ma che ha scatenato migliaia e migliaia di polemiche e che non è servito davvero a nessuno ( non a caso non lo citiamo perchè non ne vale davvero la pena). Dando spazio a personaggi di basso livello, la d’Urso purtroppo, non solo ha portato davanti a milioni di italiani scene di una bassezza e di una ignoranza che passeranno alla storia, ma si è probabilmente anche data la zappa sui piedi, visto che in quel di Cologno, da tempo pare, che molti non tollerino più questo genere di tv trash.

Facciamo questo discorso per arrivare al punto cruciale: si accorcia. Live-Non è la d’Urso è stato già chiuso con abbondante anticipo, anche se la conduttrice ha spiegato che è stata una scelta voluta per far tornare in onda Domenica Live nel suo formato originario. Il programma domenicale di Canale 5 però non decolla e gli ascolti sono un vero e proprio flop. Regge bene Pomeriggio 5 che, al netto di una seconda parte inguardabile, in quella dedicata alla cronaca grazie anche all’ottimo lavoro giornalistico, offre sempre molti spunti interessanti.

Fino a quando andranno in onda Pomeriggio 5 e Domenica Live?

A differenza di quanto successo lo scorso anno però, neppure Pomeriggio 5, il solo programma d’ursiano a tenere botta e ad avere spesso anche la meglio contro la concorrenza ( anche se sono lontani i tempi del predominio assoluto) resterà in onda ancora a lungo. Maggio infatti è l’ultimo mese in cui vedremo Barbara d’Urso al timone dei suoi programmi. E la cosa fa riflettere, soprattutto se si considera che Mattino 5, altro programma di news della rete, andrà invece regolarmente in onda a giugno come era successo anche l’anno scorso. Come mai questa differenza?

Non è dato saperlo ma sembra essere certa la chiusura di Pomeriggio 5 per il 28 maggio 2021. Domenica Live invece dovrebbe chiudere una settimana prima con l’ultima puntata prevista per il 23 maggio. Anche qui una scelta parecchio bizzarra visto che dalla Rai hanno già annunciato che Mara Venier andrà in onda per tutto giugno con il suo Domenica IN. Perchè chiudere così presto? Tempi davvero difficili per Barbara che, a detta di molti, starebbe persino valutando un ipotetico passaggio in Rai.