Lo Zecchino d’oro domenica su Rai 1: Carlo Conti e Mara Venier a distanza

Si cerca di fare il possibile nonostante la pandemia anche per Lo Zecchino d’oro che quest’anno andrà in onda in modo ridimensionato, ma purtroppo la situazione che c’è stata negli ultimi mesi non ha permesso di organizzare in modo migliore le cose! La 63ª edizione dello storico festival di canzoni per bambini andrà in onda domenica 30 maggio, dalle 17.20 alle 20 su Rai1, in doppia diretta. Sapevamo da oltre un anno che Carlo Conti e Mara Venier sarebbero stati i conduttori di questa edizione ma ci sarà qualcosa di diverso e inaspettato. Ci si divide, come in questo difficile anno è successo per diversi programmi. Carlo Conti condurrà dagli studi televisivi dell’Antoniano di Bologna, mentre Mara Venier dagli studi di “Domenica In” a Roma. Tra l’altro Mara Venier andrà in onda senza fermarsi dopo la diretta di Domenica In! Una lunga maratona per la conduttrice di Rai 1.

Lo Zecchino d’oro 2021 su Rai 1: la finale domenica

Torna la gara tra 14 canzoni, cantate dal vivo dai 16 piccoli solisti, accompagnati dal Coro dell’Antoniano diretto da Sabrina Simoni. A votarle, ci sarà una giuria di ospiti tra cui Pupo, Anna Tatangelo, Cristina D’avena ed Eleonora Daniele e una giuria composta da 10 bimbi, capitanati da un personaggio dei Buffycats dei 44 Gatti, selezionati attraverso una call sul web e provenienti da tutta Italia. Come ogni anno tutte e due le giurie voteranno tramite delle palette con dei voti da 6 a 10. Tra gli ospiti in studio a Bologna, Lorenzo Baglioni, che presenterà il suo nuovo brano “Insieme”, interpretato con il Coro dell’Antoniano, e i mitici Buffycats dei 44 Gatti. La diretta si potrà seguire anche sul sito di RaiPlay e sui canali Rai Italia, per il pubblico all’estero. A differenza di quanto successo nelle passate edizioni, quando lo Zecchino aveva conquistato anche la prima serata, questa edizione sarà in qualche modo ridimensionata ma ciò che conta sarà l’allegria portata dai bambini. Qualche dubbio certo sulla collocazione: una domenica pomeriggio di inizio estate, potrebbe non favorire molto gli ascolti. Si vedrà!



Su RaiPlay il Festival della canzone per i più piccini, sarà disponibile all’indirizzo https://www.raiplay.it/programmi/festivaldellozecchinodoro, con la diretta della 63° edizione, i Vod dei brani cantati e gli interventi degli ospiti. Nei giorni successivi, l’offerta dei video (compresa quella delle edizioni precedenti fino alla 59°) sarà fruibile anche nella lingua dei segni.

E sempre su RaiPlay un’altra fantastica sorpresa si avrà all’indirizzo https://www.raiplay.it/programmi/zecchinodorolecanzonianimate, dove i giovanissimi fan potranno seguire lo “Zecchino d’Oro – Le Canzoni animate” ovvero “le più belle canzoni dello Zecchino d’Oro interpretate dai bambini del Piccolo Coro dell’Antoniano e raccontate da tante divertenti storie animate”.



Anche in questa edizione, lo Zecchino d’Oro si fa portavoce del progetto solidale “Operazione Pane” – che supporta 13 mense francescane in tutta Italia – sostenuto da Rai per il Sociale con una settimana di sensibilizzazione, iniziata il 24 maggio che si concluderà proprio il 30, giornata della manifestazione canora. Tra le 700 famiglie aiutate nel 2020 dalle 13 mense, una su tre ha chiesto aiuto per la prima volta, in seguito ai disagi economici provocati dall’emergenza Covid-19.

Il 63° Zecchino d’Oro ha il Patrocinio della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Bologna.