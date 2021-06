Asia Argento vs Francesca Fagnani: che scontro tra Belve

Momenti epici tutti da rivedere quelli che hanno visto protagoniste Asia Argento e Francesca Fagnani nella puntata di Belve in onda su Rai 2 il 18 giugno. Forse il programma non farà ascolti d’oro, quello che ci si aspetterebbe da interviste come se ne vedono ben poche. Non quelle strappalacrime che non vanno mai oltre, non servono a scoprire nulla di eccezionale, sono comode e accomodanti. Chi partecipa a Belve sa bene che lo stile di Francesca Fagnani non è questo ed è il bello di un programma che, a nostro avviso, meriterebbe ben altri risultati.

Ma torniamo all’intervista che ha visto Asia Argento protagonista. “Ma lei è svogliatissima a fare quest’intervista, non le andava proprio. La trovo un po’ svogliata. Quindi è davvero contenta di stare qui?” ha chiesto la conduttrice ad Asia Argento, dopo aver notato che non sembrava avere molta voglia di rispondere ad alcune domande. La risposta dell’attrice ovviamente è stata altrettanto pungente: “Lei voleva che io dicessi che mi drogo e che sono tanto drogata. Io sono felice di stare qui, sono carica a pallettoni, e lei? Se vuole i miei vizi, fumo molto“.

Un vero faccia a faccia che è andato avanti tra le due signore.

Asia Argento vs Francesca Fagnani: lo scontro a Belve

Quando la Fagnani ha chiesto qualcosa sulle accuse che l’attore Bennet aveva fatto ad Asia, l’attrice ha risposto: “Com’è finita questa storia? Non è finita male, è finita Bene-tt. Si chiamava Jimmy Bennett, era una battuta, non la capisce? Le battute non vanno spiegate, altrimenti non fanno più ridere. Vuol dire che non l’ha capita!”

L’affondo della Fagnani è stato epico: “O forse vuol dire che non faceva ridere“.

Tra le altre frecciate dell’Argento poi, anche questa che potrete rivedere in questo epico scontro, nel video qui alla fine del nostro articolo. “Io mi sono rotta le scatole di parlare di queste cose basta. Se la gente le vuole sapere sono scritte nel mio libro che si chiama Anatomia di un Cuore Selvaggio. Non sono qui a fare promozione? E invece sì!” ha detto Asia Argento.