Eleonora Daniele non riesce a guardare la foto del fratello: “E’ ancora faticoso”

Il fratello di Eleonora Daniele era affetto da autismo molto grave, oggi non c’è più e la conduttrice ospite a Oggi è un altro giorno non riesce a guardare la suo foto. Luigi le manca, è cresciuta con lui, con la sua disabilità e con il pregiudizio della gente. Eleonora Daniele ha anche creato un’associazione per aiutare gli altri a rapportarsi a questa sindrome ma quando appare la foto di suo fratello Luigi commenta che è ancora faticoso, si commuove, evita di guardarla, fa ancora troppo male la sua assenza. Tutto l’aiuto e l’amore che dava lui adesso lo rivolge agli altri, spiega che l’autismo è una disabilità che non si nota subito e le famiglie spesso non hanno nessuno intorno. Eleonora Daniele lascia perdere la politica, non ci sono aiuti ma non c’è nemmeno l’aiuto del vicino per queste famiglie “che si stringono da sole, spesso si chiudono e non si incontrano con chi dovrebbe aiutarle. Si è così vittime di tante situazioni ma si impara a guardare oltre e ad essere speciali, a guardare le cose in maniera diversa, da un altro punto di vista”.

ELEONORA DANIELE A OGGI E’ UN ALTRO GIORNO

Da piccola avrebbe voluto ammazzarlo quel pregiudizio degli altri, quando le sue amiche avevano paura di Luigi ma lei non riusciva a dire niente, non aveva il coraggio, guardava e soffriva e pensa che anche suo fratello ne soffrisse: “Ma allo stesso tempo mi sentivo più forte… ma non è facile cambiare la testa alle persone, non è semplice”.

C’è una sorpresa per lei, c’è sua sorella che la ringrazia per la piccola Carlotta, perché la sua bimba è stata la vera luce in questo ultimo anno difficile per tutti. C’è in collegamento anche Maria Grazia Cucinotta che ha per lei solo parole meravigliose, la ringrazia per tutto quello che ha fatto e continua a fare per gli altri.