Stasera Quarto Grado con le ultime news su Saman e Denise Pipitone

Se Chi l’ha visto ha salutato il pubblico di Rai 3 la passata settimana, con l’ultima puntata in diretta, andando poi in onda con uno speciale, Quarto Grado non si ferma. E anche oggi 16 luglio 2021, vedremo una nuova puntata in diretta del programma di Rete 4 con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ottimi gli ascolti del programma di Rete 4 nelle ultime settimane ha registrato, anche grazie all’interesse mediatico intorno a caso di Denise Pipitone, un vero e proprio boom. E si va in onda quindi anche oggi, con una nuova puntata in diretta.

Scopriamo nel dettaglio quelli che sono i casi che saranno trattati in questo nuovo appuntamento su Rete 4.

Quarto Grado anticipazioni: i casi del 16 luglio 2021

Il programma a cura di Siria Magri apre con il caso di Saman Abbas, la ragazza di origini pakistane scomparsa il 30 aprile scorso. Il giallo continua a fare rumore e le versioni rimangono diverse.

Chi indaga pensa che sia stata uccisa dallo zio: la giovane si opponeva al matrimonio combinato in Pakistan con un cugino. Il fidanzato invece spera che sia viva mentre i genitori della ragazza volevano far credere che fosse fuggita per sua volontà. Il giovane Saqib non vuole credere che Saman sia morta e spera che sia stata nascosta da qualche parente per impedirle il matrimonio.

Denise Pipitone ultime notizie: se ne parla anche oggi 16 luglio 2021





Nonostante le diffide fatte da mamma Piera Maggio, si continua a parlare anche del caso Denise Pipitone perchè, come ha spiegato Nuzzi settimane fa, l’interesse di tutti è quello di lavorare affinchè si trovi la verità su questa storia. Al centro della puntata, anche la vicenda di Denise Pipitone. Continua la sfilza di interrogatori tra i testimoni, l’ex fidanzato di Jessica Pulizzi e i dipendenti dell’albergo dove lavorava Anna Corona all’epoca dei fatti. Gli inquirenti sono tornati a esaminare l’hotel per valutare tutte le possibili vie di fuga.



Per le segnalazioni da parte dei telespettatori, sono sempre attivi il centralone e l’account di Facebook Messenger del programma. L’appuntamento è per le 21,20 su Rete 4.