Ottimi ascolti per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Tokyo 2020

E’ iniziata l’avventura olimpica per l’Italia ma per il mondo intero. Dopo un anno di attesa, e con la paura che a causa della pandemia i giochi slittassero ancora, o che fossero addirittura cancellati, la torcia si è accesa e da Tokyo sono arrivate in tutto il mondo le note di Imagine, una luce di speranza per il mondo che ancora oggi, affronta questa emergenza. In Italia grande attesa per la cerimonia di apertura visibile in chiaro su Rai 2 dalle 13,30 e i telespettatori davanti alla tv sono stati tanti. Ottimi numeri per il pomeriggio di Rai 2 con oltre 2,5 milioni di spettatori. Non sono i numeri che la nazionale ha fatto, ma si sa, il calcio è tutta un’altra storia. Da tenere ovviamente in considerazione anche l’orario, non una prima serata. Di certo quando sarà il momento di tifare per i nostri azzurri, davanti alla tv ci sarà un maggior numero di spettatori.

Franco Bragagna e Julio Velasco sono stati i protagonisti della telecronaca su Rai 2 e dobbiamo ammettere che avrebbero potuto certamente fare di meglio. Un po’ soporiferi a tratti, qualche inesattezza di troppo nei commenti, con poco ritmo e fantasia. Ma alla fine è andata, e adesso ci aspettiamo di poter cantare l’inno con i nostri azzurri sul podio !

Ascolti tv 23 luglio 2021: Rai 2 la rete più vista nel pomeriggio

Su Rai2 Olimpiadi Tokyo 2020 – Cerimonia di Apertura – dalle 12:53 alle 16:53 – ha conquistato 2.531.000 spettatori con il 21.6%. A seguire Miss Fisher ottiene 438.000 spettatori (5.1%). Rai 2 è la prima rete in questa fascia oraria.

Su Rai1 Il Paradiso delle Signore in replica con un doppio episodio che ha preso il posto de Il pranzo è servito ( eccezionalmente spostato al mattino) ha incassato un ascolto di 832.000 spettatori (6.8%). A seguire Estate in Diretta in calo con 843.000 spettatori con l’8.5% nella prima parte e, dopo gli appuntamenti con il tg, 1.299.000 spettatori con il 15% nella seconda parte.

Su Rai3 Tg Regione fa 1.899.000 spettatori (14.1%); Il Commissario Rex è seguito da 472.000 spettatori (4.3%) e Il Maresciallo Rocca 4 da 529.000 spettatori (5.7%); Geo Magazine sigla 791.000 spettatori (8.8%).

Passiamo alle reti Mediaset. Su Canale5 Beautiful regge ma non brilla con 2.055.000 spettatori (14.7%), Una Vita 1.979.000 spettatori (15.3%), Brave and Beautiful 1.581.000 spettatori (13.6%) e Love Is In The Air 1.427.000 spettatori (14.3%). A seguire Inga Lindstrom – Eredità contesa fa 850.000 spettatori (9.7%). Su Italia1 I Simpson 586.000 spettatori (4.2%) nel primo episodio e 540.000 spettatori (4.1%) nel secondo episodio, mentre I Griffin 483.000 spettatori (3.9%). A seguire American Dad! fa 477.000 spettatori (4.2%), Big Bang Theory 421.000 spettatori (3.9%) e The Goldbergs 283.000 spettatori (2.9%).Su Rete4 Lo Sportello di Forum in replica ha convinto 617.000 spettatori con il 5%; La capanna dello zio Tom arriva a 302.000 spettatori con il 3.3%.

Chiudiamo con le altre reti. Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare fa 180.000 spettatori (1.7%) e La7 Doc – Face to Face da 149.000 spettatori (1.7%). Su Tv8 La morte in un sorso fa 276.000 spettatori (2.3%) e L’album dei ricordi fa181.000 spettatori (2%).