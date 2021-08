Chi è Roberta la nuova tronista romana di Uomini e Donne

Mancano ormai solo due settimane al debutto della nuova edizione di Uomini e Donne e ieri su Witty sono stati postati i video con le presentazioni ufficiali dei tronisti. Sono quattro i tronisti scelti da Maria de Filippi per il programma, due ragazze e due ragazzi. Oggi vi parliamo di Roberta, giovanissima romana che si definisce molto schietta e sincera. Per presentarsi usa le parole della sua mamma che le dice sempre una cosa: soffre di “incontinenza verbale”. A quanto pare parla molto e dice sempre quello che pensa. Ed è proprio di questa caratteristica che Roberta va fiera: si dice orgogliosa di essere una ragazza limpida. E’ sempre spontanea e diretta, per questo dice sempre la verità.

Chi è Roberta la nuova tronista di Uomini e Donne

Capelli lunghi, mora, sguardo molto profondo, Roberta è giovanissima ma ha già le idee molto chiare su quello che vuole e su come si presenta ai ragazzi che arriveranno nel programma per lei. La nuova tronista ha spiegato che tra i suoi pregi o difetti, non c’è quello di essere orgogliosa. Infatti pensa che sia giusto ammettere i propri sbagli e anche chiedere scusa, una cosa che lei sa fare se ce n’è bisogno.

Roberta è molto legata alla sua famiglia, composta da tutte donne. Lei, la sua mamma e le due sorelle. Purtroppo il papà è venuto a mancare quando Roberta aveva solo 14 anni. Un dolore grande quello della perdita del suo papà che ha segnato per molto tempo la vita di Roberta che non riusciva a superare il lutto. Non è stato facile ma alla fine ce l’ha fatta. “Oggi il pensiero di somigliare a mio padre mi rende orgogliosa e felice” ha detto Roberta nel suo video di presentazione. La sua mamma è fondamentale: la chiama spesso, le dice sempre quanto bene le vuole e la ringrazia di continuo per quello che ha fatto per lei e per le sue sorelle. Crescere tre figlie da sola, non è stato facile.

Oggi Roberta cerca un ragazzo che la sappia proteggere, che capisca le sue fragilità. “Non voglio accanto una persona che mi faccia dormire con un occhio chiuso e uno aperto” ha detto la nuova tronista di Uomini e Donne.