Terremoto Mediaset: Amici 21 passa alla domenica, slitta Scene da un matrimonio

Giornate davvero complicate per chi cerca di capirci qualcosa nei palinsesti che dovevano essere ormai ufficiali. Ma si cambia e si cambia anche all’ultimo momento. La novità più clamorosa arriva da Mediaset che ha deciso di fare una mossa molto importante per quello che riguarda il fine settimana. Amici 21 non debutterà sabato 18 settembre, come ampiamente annunciato anche nei promo andati in onda, e dalle pagine social del programma di Maria de Filippi. Per due settimane infatti, il programma di Canale 5 andrà in onda alla domenica. Il motivo? Scene da un matrimonio, il programma che sarebbe dovuto esordire il 19 settembre prima di Verissimo ( puntata della domenica), non sarebbe ancora pronto. Per questo motivo Mediaset ha chiesto a Maria de Filippi di fare gioco di squadra, non volendo comunque perdere gli ascolti della domenica pomeriggio. Questo significa che sabato, andrà in onda prima di Verissimo, una soap ( potrebbe persino tornare in onda Brave and Beautiful, che era stata sospesa questa settimana per fare spazio a Uomini e Donne, oppure Una vita).

La puntata di Amici prevista per il sabato ( che sarà registrata in queste ore) si sposterà quindi alla domenica e si sovrapporrà dalle 15,30 circa con Domenica IN.

Come cambia di nuovo la programmazione del fine settimana di Canale 5

Ricapitolando quindi al sabato vedremo le soap di Canale 5 e dalle 16 la puntata di Verissimo con Silvia Toffanin. Si farà a meno di Amici 21, sia il 18 settembre che il sabato successivo. Domenica quindi, al posto di Scene da un matrimonio, previsto per le 15,30 circa, andrà in onda la puntata speciale di Amici con la presentazione della nuova classe del talent di Maria de Filippi. Scene da un matrimonio andrà in onda con la prima puntata il 3 ottobre 2021.

Sarà una scelta definitiva? E come la prenderà il pubblico? Da sempre Amici in onda al sabato regala ottimi ascolti alla rete, andrà bene anche di domenica pomeriggio? Non ci resta che attendere per capire che cosa accadrà.