Adriana Volpe si scioglie con la lettera della figlia: “Mamma, sei il mio punto di riferimento”

E’ la lettera di Gisele, la figlia di Adriana Volpe, che fa sciogliere in lacrime la conduttrice. Dalla sua partecipazione al GF Vip a oggi per lei la vita non è stata semplice. Nella sua vita privata ha dovuto affrontare ben più di quello che racconta. La separazione da Roberto Parli non è stata semplice e tutto ciò che riguarda l’ex coppia non è ancora semplice. A Verissimo Adriana Volpe ha confessato il periodo di fragilità in cui si trova l’ex marito, ha chiesto aiuto, che venga rispettato. Più volte abbiamo letto i commenti di Parli contro Adriana Volpe, la madre di sua figlia. Ed è Gisele a scrivere la verità in una lettera.

Silvia Toffanin a Verissimo legge la lettera della figlia di Adriana Volpe

Una lettera dolcissima che una bambina ha valorizzato con disegni e colori ma sono le parole che Gisele scrive alla sua mamma che commuovono subito la Volpe. E’ Gisele a confermare che la sua mamma è sempre con lei, che i momenti più belli tra loro sono le coccole e lo shopping insieme, che insieme trascorrono tutti i pomeriggi. “Ti scrivo questa lettera per dirti quanto sei importante per me e quanto ti voglio bene… Tu mamma per me sei il mio punto di riferimento e la persona più importante della tua vita… Da grande come tu ben sai mi piacerebbe fare il tuo stesso lavoro… Ogni giorno ci sei tu che mi aspetti a braccia aperte”.

“Tu sei la mamma che tutti vorrebbero avere e tu sei solo mia… ricordati che anche se siamo in ritardo il momento delle coccole c’è sempre… E gioia sia… Ti amo tanto, da Gisy”.

Un regalo meraviglioso per la conduttrice che è sempre così attenta a non mostrare troppo ma con una lettera così dolce tenera era impossibile non piangere, commuoversi.