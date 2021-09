Adriana Volpe a Verissimo chiede aiuto per l’ex marito: “Va protetto”

Adriana Volpe sarà tra i primi ospiti di Verissimo e nella puntata di sabato 18 settembre parlerà per la prima volta del suo ex marito. La conduttrice ha spesso scelto la strada del silenzio, ha spesso scelto di non dire nulla su Roberto Parli per tutelare la loro bambina. Anche quando alla vigilia del GF Vip, in cui Adriana Volpe è opinionista, ha preferito non commentare le parole dell’uomo che fino a poco tempo fa era la sua famiglia. Nella puntata di esordio di Verissimo Silvia Toffanin accoglierà le sue confidenze e sono quelle di una donna che chiede aiuto nei confronti di un uomo che è fragile, che va protetto.

Per la prima volta Adriana Volpe parla della fine del suo matrimonio

“Vedere la persona accanto a te che, giorno dopo giorno, cambia e prende una strada che non condividi e non ti appartiene è difficile” sono le anticipazioni su ciò che domani ascolteremo a Verissimo. “All’inizio ho lottato con tutta me stessa. È come se avessi avuto tra le mani una fune: lui andava in una direzione e io cercavo in tutti i modi di tenerlo. Poi, ho capito che mi facevo male e l’unica cosa che potevo fare era aprire la mano e lasciarlo andare”.

La Volpe ha sempre messo sua figlia Gisele al primo posto, per questo evita di parlarne e rimprovera anche chi invece dà spazio alle parole di Roberto Parli: “Quando si dà spazio a una dichiarazione bisognerebbe sempre verificare in che condizioni è la persona che in quel momento la rilascia. Il mio ex marito”. L’ex di Adriana Volpe ha detto cose gravi e chiede a chi le riporta di mettersi una mano sul cuore: “Lui è una persona fragile che ha dei problemi, va protetto e rispettato”. Domani l’intervista integrale nel corso della prima puntata di Verissimo.