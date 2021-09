Adriana Volpe e Sonia Bruganelli bocciatissime alla prima del GF VIP 6

Quante aspettative avevamo riposto nelle due nuove opinioniste del Grande Fratello VIp 6? Tante, ma proprio tante e si sa, quando ci si aspettano grandi cose, spesso non succede nulla. Sia chiaro, non ci riferiamo alle voci che circolano tra giorni, di una maretta tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, di un certo malumore che aleggia nell’aria tra le due signore. Ma semplicemente al loro ruolo di opinioniste. E voi di opinioni, ne avete sentite? Praticamente quasi zero. Più cadute di stile, come quella di Adriana Volpe che se n’è uscita gridando “Più pilu pe tutti” ( forse non sapendo neppure molto bene l’accezione calabrese della cosa ecco). Un vero peccato. In primis perchè da Adriana, che aveva dimostrato da concorrente di padroneggiare i tempi televisivi e di avere la dialettica dalla sua, ci aspettavamo davvero di meglio. In secondo luogo perchè anche dalla Bruganelli ci saremmo aspettate uscite taglienti, osservazioni. E se ti porti persino il taccuino, almeno qualcosa da dire tirala fuori. E invece il nulla cosmico per una prima puntata in cui le due signore non possono che essere assolutamente bocciate.

Le due opinioniste del Grande Fratello VIP 6 bocciatissime alla prima

Qualche sprazzo però lo abbiamo visto, e questo ci lascia pensare che forse, dalle prossime puntate, qualcosina in più si vedrà. Adriana Volpe, a detta di molti spettatori, risulta messa in secondo piano dalle continue sovrapposizioni della Bruganelli, che sembra interromperla ogni qual volta inizi a dire qualcosa. E quando invece non lo fa, sembra ignorarla totalmente, come se il fatto che Signorini le stia dando la parola, a lei poco interessi. Potrebbe esser stata solo una nostra opinione ma ci auguriamo di vedere ben altro nelle prossime puntate, magari anche di vederle separate, come posizionamento nello studio, forse anche questo potrebbe servire.

Abbiamo anche pensato che la Volpe potesse essere sottotono a causa delle continue intromissioni del suo ex marito, che a quanto pare non le perdona bravura e visibilità e che non perde occasione per metterla in difficoltà, come è successo pochi giorni fa. Comprendiamo, qualora fosse così, i motivi di un certo imbarazzo per la Volpe, che oltre a essere donna di spettacolo è anche mamma.

La strada è ancora lunga, molto lunga, per cui davvero potrebbe succedere di tutto e ci auguriamo che Sonia e Adriana si risveglino dal sonno in cui sembravano essere piombate ieri e inizino a interagire con i concorrenti. Per Signorini sono state più preziose le battute di Katia Ricciarelli, spalla perfetta, che gli interventi delle due signore che si è scelto, il che è tutto dire…