Da Noi a Ruota Libera vs Verissimo: gli ascolti del 19 settembre 2021

Un’altra sfida inedita alla domenica pomeriggio e un risultato tutto da scoprire quello del 19 settembre 2021. Per la prima volta infatti si sono scontrate ( ma succederà per altri due mesi almeno) Silvia Toffanin e Francesca Fialdini. Prima sfida alla domenica dalle 17,20 circa alle 18,45 tra Verissimo, al suo debutto alla domenica, e Da noi a ruota libera, alla terza stagione consecutiva su Rai 1 dopo Domenica IN. Con una media di 2 milioni di spettatori, lo scorso anno Francesca Fialdini ha spesso battuto Domenica Live che non ha mai ingranato, motivo per il quale alla fine, l’azienda ha deciso di chiudere il programma che non stava più portando a casa il risultato sperato. La nuova sfida per Francesca Fialdini quindi è con Silvia Toffanin che raddoppia. Dopo la puntata del sabato, arriva anche quella della domenica.

Una cosa che ci ha fatto piacere vedere in tutti i programmi in tv, è quella normalità che si torna nuovamente a respirare. C’è qualche momento di esitazione, ci sono le distanze e le accortezze. Ma in tutti i programmi ( o quasi) che abbiamo visto in questi giorni, c’è finalmente di nuovo il pubblico, ci sono gli abbracci, ci sono le emozioni, quelle che non si provavano da tanto tempo. C’ è il calore dell’applauso del pubblico, una risata spontanea e non c’è una platea vuota che ha fatto davvero la storia della tv nell’ultimo anno e mezzo. Si va avanti quindi e Francesca Fialdini e Silvia Toffanin, due giovani conduttrici, con le loro interviste, si contendono il risultato. Chi avrà vinto?

Amici 21 vs Domenica In: chi ha vinto

Gli ascolti tv della domenica: ecco i dati auditel del 19 settembre 2021

Silvia Toffanin è arrivata su Canale 5 con un ottimo traino alla domenica pomeriggio. Mai si era visto un gioco di squadra simile, questo va detto, nelle passate stagioni in cui Barbara d’Urso ha sempre dovuto fare tutto da sola. Grazie ad Amici, la Toffanin potrebbe aver fatto davvero un buon ascolto . Ma saranno solo i dati di oggi a rivelarci come sono andate le cose. Le sorprese potrebbero non mancare!

Gli ascolti della prima puntata di Da Noi a Ruota Libera: ecco i dati del 19 settembre

1.621.000 spettatori al 13.0% di share per la prima puntata del programma di Francesca Fialdini.

Gli ascolti della puntata di domenica di Verissimo: ecco i dati del 19 settembre

1.995.000 spettatori con il 16.0% e in seconda parte 1.755.000 13.8% share. Vince la sfida Canale 5.