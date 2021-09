Amici 21 vs Domenica IN l’inedita fida della domenica: gli ascolti del 19 settembre

Grande, grandissima attesa questa mattina per i dati di ascolto della domenica pomeriggio. Una sfida del tutto inedita quella che possiamo commentare oggi, che vede contrapporsi Domenica IN e la prima puntata di Amici 21 al debutto domenicale nel pomeriggio del 19 settembre 2021. Una sfida tutta nuova, con i saluti a distanza delle due conduttrici che si sono fatte, reciprocamente, l’in bocca al lupo. Per Maria de Filippi la scelta di andare in onda alla domenica con Amici è stata una sorta di “richiesta” per non dire imposizione aziendale. Per lanciare infatti la nuova edizione di Verissimo alla domenica, Mediaset ha scelto di dare spazio alle 14 ad Amici, anche se sulla carta questa richiesta è arrivata per un altro motivo. Non era ancora pronto il nuovo programma di Anna Tatangelo, hanno detto dai vertici, ma è abbastanza chiaro, che i motivi sono altri. Serviva un traino sicuro per Silvia Toffanin e Mediaset ha fatto una scelta perfetta, nel suo tentativo di riappropriarsi della domenica pomeriggio. Poi se avrà ottenuto il risultato sperato, lo vedremo solo oggi con i dati di ascolto relativi al pomeriggio del 19 settembre 2021.

Gli ascolti della domenica pomeriggio: ecco i dati auditel del 19 settembre 2021

Abbiamo quindi due programmi molto diversi che si sovrappongono dalle 14 alle 16,30. Una bella sfida che potrebbe regalare grandi sorprese. Amici 21 ha visto il suo debutto nel più classico dei modi, solo con una piccola variazione che ha portato sui banchi della scuola, molti personaggi amati dal pubblico. Un momento che ha reso più dinamica la prima puntata che non è stata caratterizzata solo dalle esibizioni dei ragazzi, e quindi dalla formazione della classe, ma anche dall’incoraggiamento di chi da piccolo aveva un sogno, e da grande lo ha realizzato. Da Gerry Scotti a Raoul Bova passando per Nino Frassica e Tommaso Paradiso. Un parterre davvero eterogeneo che ha strizzato l’occhio non solo ai giovanissimi ma anche alle mamme e ai papà che magari erano davanti alla tv per seguire Amici. Che poi i giovanissimi, ricordiamolo, Amici lo seguono da ben altri dispositivi. E’ arrivato forse anche il momento di tenerlo in considerazione questo dato. Su Rai 1 Mara Venier ha aperto la sua Domenica In con un bell’omaggio a Raffaella Carrà e ha fatto il suo programma. Con qualche intoppo, con le tante lacune autoriali che in questi 4 anni hanno caratterizzato il programma di Rai 1 e con tante piccole sbavature che non dovrebbero esserci in una Domenica In che si vuole distinguere come dovrebbe essere. Da dimenticare il momento con la moglie di Gianni Nazzaro ieri ad esempio, una intervista che andava subito chiusa o magari registrata e mandata poi con il taglio giusto visto che la signora Nada Ovcina, era palesemente in difficoltà.

Gli ascolti della prima puntata di Domenica IN: ecco i dati del 19 settembre

Siamo molto lontani dai 3 milioni di spettatori che Mara aveva conquistato nelle passate edizioni, soprattutto nella prima parte. 2.174.000 spettatori al 14.4% e 1.970.000 al 14.7% per la prima puntata di Domenica IN. Ma all’esordio, lo scorso anno, Mara non registrò numeri molto diversi, siamo infatti solo a settembre e tutto cambierà nelle prossime settimane. Ricordiamo che nel 2020, Domenica IN al debutto aveva fatto il 14.59% con 2.247.000 e il 13.75% 1.940.000. Migliora quindi persino nella seconda parte contro Verissimo.

Gli ascolti della prima puntata di Amici 21: ecco i dati del 19 settembre

2.782.000 con il 19,54% di share per la prima puntata di Amici 21. Numeri molto buoni per Canale 5 anche se ancora bassi rispetto al passato e si può fare certamente di meglio. Non dimentichiamo che la platea è cambiata ancora una volta e che i dati dei prossimi mesi dovrebbero essere confrontati con quelli del 2019, prima della pandemia perchè i dati del 2020 sono nettamente influenzati dalle difficoltà degli italiani di muoversi, uscire e fare quello che si è sempre fatto. Non lo scordiamo.