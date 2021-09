La moglie di Gianni Nazzaro non riconosce sua figlia in tv: “Non è venuta neanche al funerale”

Doveva essere una bella sorpresa ma si è trasformata in qualcosa di molto diverso. Nella puntata di Domenica IN del 19 settembre 2021, Mara Venier ha scelto di fare un omaggio a Gianni Nazzaro ospitando sua moglie Nada Ovcina e regalandole anche un video messaggio a sorpresa. Ma quella che doveva essere una bella dedica, si è trasformata in un momento imbarazzante per tutti, soprattutto per Mara che ha cercato di gestire al meglio il momento. Non era facile, va detto. Forse chi ha organizzato il video messaggio della figlia di Gianni e Nada avrebbe dovuto informarsi meglio per evitare poi quello che è successo. La moglie di Nazzaro infatti, molto confusa, non ha riconosciuto neppure sua figlia, che a quanto pare non vede da diverso tempo ( impossibile comunque non riconoscerla, visto che è una copia identica di suo padre). La colpa a quanto pare è stata dello schermo, troppo lontano anche se poi Nada ha lanciato una bordata a sua figlia che nel video messaggio si era scusata. La donna infatti aveva fatto un mea culpa: non se l’è sentita di essere presente al funerale del padre, non c’era. Ha lasciato da sola sua madre e i tre fratelli, e per questo, tra le lacrime, si è scusata più volte nel video.

La figlia di Gianni Nazzaro assente ai funerali

Nada, che aveva parlato di quanto fosse stato difficile per lei persino organizzare i funerali, dal punto di vista economico, non avendo possibilità di pagare ( a causa delle cure costose fatte da Gianni, così ha raccontato), vedendo sua figlia sullo schermo ha commentato: “Non è mia figlia“; poi ha corretto il tiro dicendo di aver capito che fosse suo figlio e che quindi non lo era. Per finire: “Si è mia figlia, non l’ho riconosciuta perchè non la vedo da tempo e non la sento da quando è morto Gianni. Non è venuta neppure al suo funerale. Lei dice che non se l’è sentita…Neanche io me la sentivo ma c’ero.”

Un video messaggio quello della figlia di Nazzaro che avrebbe dovuto far commuovere la sua mamma, darle una carezza ma che invece si è trasformato solo in un momento di grande imbarazzo dal quale ha provato a uscirne Pupo, inforcando la chitarra e cantando. Ma ormai era davvero troppo tardi.