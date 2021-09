Domenica IN gli ospiti del 26 settembre 2021: il salotto di zia Mara

Ha registrato la stessa media dell’edizione 2020 la prima puntata di Domenica IN ma gli ascolti non sono bastati a Mara Venier per vincere ancora una volta la gara della domenica. Nella sfida del tutto inedita con Maria de Filippi infatti, e il suo Amici 21, ad avere la meglio è stato il talent di Canale 5. Ma quella della passata settimana, era solo la prima di una lunga serie di sfide, anche perchè a quanto pare, il talent potrebbe persino restare in onda alla domenica, almeno per ora. Mara non aveva dubbi del fatto che Amici avrebbe vinto ma ha comunque portato davanti alla tv quella fetta di pubblico che ama la sua televisione e gli ospiti che arrivano nel salotto di Rai 1. E questa settimana si prepara per una nuova puntata piena di tante cose di cui parlare e ricca di ospiti. Volete scoprire chi ci sarà? Vediamo insieme le anticipazioni per la puntata di Domenica IN del 26 settembre 2021.

Domenica IN tutti gli ospiti del 26 settembre 2021

Nel corso della nuova puntata di Domenica IN in onda domani, ci sarà spazio per parlare di attualità e anche uno spazio per argomenti legati alla situazione covid. Per parlare di queste tematiche in studio ci saranno il professor Matteo Bassetti e il professor Francesco Vaia . Tra le ospiti della puntata , che parteciperanno probabilmente anche al talk, dando il loro contributo, anche Noemi ed Elisabetta Gregoraci.

Tra gli altri ospiti di Domenica In torna una cara amica di Mara Venier come Orietta Berti per raccontarsi e festeggiare il successo di Mille, una delle hit dell’estate 2021. La cantante da novembre sarà la nuova coach di The Voice Senior al posto di Al Bano, che ha avrà comunque il suo bel da fare in Rai, visto che sarà tra i protagonisti della prossima edizione di Ballando con le stelle. Ma torniamo a Domenica IN, tornerà un grande amico di Mara, per lo spaizo comicità ci sarà Teo Teocoli.

Non mancherà la musica in questa nuova puntata di Domenica IN. Oltre a Noemi ascolteremo anche Marco Masini che festeggia 30 anni di carriera. Per il cinema c’è grande attesa per l’intervista di Mara Venier a Margherita Buy fra i protagonisti della nuova pellicola di Nanni Moretti “Tre Piani”. Anche in questa puntata ci sarà poi l’angolo dedicato ai ricordi. Dopo l’omaggio a Gianni Nazzaro, questa settimana tocca a Mario Merola con il figlio Francesco e tanti amici.