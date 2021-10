A volte ritornano Tina Cipollari vs Gemma Galgani: a Uomini e Donne finisce a secchiate

Anticipazioni e news delle prossime puntate di Uomini e Donne…Pronti per scoprire che cosa succederà? Questa settimana il menu è davvero goloso visto che come vedremo probabilmente tra oggi e domani, Maria de Filippi caccerà un tronista dal programma. Ma non solo, ci sarà anche il “mutandine gate” con un cavaliere del trono over preso a schiaffi ( momento che potrebbe essere censurato, come già annunciato da Maria de Filippi). Insomma una settimana movimentata per il pubblico di Uomini e Donne. Non finisce qui. Nelle puntate registrate questo fine settimana, sono tornate le sfilate e le anticipazioni rivelano quello che è successo tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. Le due dame già da settimane litigano senza sosta e a quanto pare, saranno protagoniste di un momento molto particolare nelle puntate che vedremo quasi certamente a metà di questa settimana o la prossima. Siete quindi curiosi di sapere che cosa succederà? Ecco le anticipazioni di Uomini e Donne per voi.

Uomini e Donne news e anticipazioni: nuovo scontro Tina Gemma

Non sappiamo ancora di preciso che cosa succederà nello studio di Canale 5, le anticipazioni che arrivano dal pubblico che era presente in studio non sono mai molto dettagliate ma pare che assisteremo a una scena già vista in quello studio. Non è chiaro se dopo un litigio o dopo una sfilata, Gemma Galgani sia rimasta “vittima” dell’ira di Tina. La Cipollari le avrebbe tirato un secchio d’acqua in testa. Chi segue Uomini e Donne sa bene che non si tratta della prima volta in cui questo accade. Abbiamo visto bottigliette, torte e secchi ( con tanto di polemiche dai social per il gesto). E siamo pronti a quanto pare al bis. Nelle ultime puntate Gemma aveva forse esagerato, entrando troppo nella vita privata di Gemma Galgani. Avrà deciso di vendicarsi in questo modo l’opinionista di Uomini e Donne? Vedremo.