A Uomini e Donne volano ceffoni ma Maria censura tutto: le anticipazioni

Come vi abbiamo già raccontato, questa settimana sono state registrate le nuove puntate di Uomini e Donne e ne sono successe davvero delle belle. Come sempre le anticipazioni del Vicolo delle news ci raccontano tutto quello che è successo nello studio di Canale 5 dove a quanto pare Maria de Filippi è stata parecchio impegnata negli ultimi giorni. La conduttrice infatti ha dovuto fronteggiare una situazione non bellissima. Pare che nello studio una dama abbia dato un bel ceffone a uno dei nuovi protagonisti del trono over di Uomini e Donne. Ma di chi si tratta e che cosa è successo? Se siete curiosi di scoprirlo prima che le puntate vadano in onda, leggete allora le nostre anticipazioni.

Uomini e Donne anticipazioni: le ultime news tra ceffoni e censura

Stando a quanto si legge sui social e sul sito del Vicolo delle news, il protagonista di questo imbarazzante momento, sarebbe stato Graziano. Il cavaliere, che si è messo in mostra in queste prime settimane di programma, è uscito con una nuova dama ma a quanto pare, non è rimasto colpito dal suo atteggiamento. Il motivo? Pare che questa donna si sia approcciata in modo particolare con lui. Una volta saliti in macchina, la dama lo avrebbe riempito di attenzioni, non solo, si sarebbe spogliata davanti a lui. Un racconto molto particolare che ha lasciato parecchio basiti i presenti. Ma non finisce qui. Graziano ha anche raccontato che questa dama, ha lasciato un dono in macchina e che lui ha le prove per dimostrare che è tutto vero quello che ha raccontato. La dama infatti avrebbe lasciato un paio di mutandine in macchina e lui ha scattato delle foto che può mostrare a Gianni. Ecco immaginiamo che a questo punto sia scoppiato il putiferio. La signora in questione si sarebbe alzata e avrebbe dato uno schiaffo a Graziano. Maria poi avrebbe detto che non si sarebbe visto nulla di questo momento davvero imbarazzante nelle puntate in onda. Ma le anticipazioni sono trapelate, la censura quindi ci sarà?

Una puntata più che complicata per Maria che ha dovuto vedersela anche con le bugie di un tronista…