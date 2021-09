Maria De Filippi caccia un tronista di Uomini e Donne: le anticipazioni

Fine settimana di registrazioni a Roma per Maria de Filippi e la squadra di Uomini e Donne. E come sempre dal vicolo delle news arrivano le anticipazioni. Nelle prossime puntate del programma di Canale 5 ne vedremo davvero delle belle perchè a quanto pare, uno dei tronisti è stato cacciato. Era nell’aria a dire il vero, che uno dei maschietti seduti sul trono fosse una vera sola. E pensare che fanno provini su provini, colloqui e continua a succedere che arrivino persone pronte a prendere in giro Maria e tutto il cucuzzaro. Ma questa volta “la redazione lo sa”, ha sgamato in tempo zero il tronista che probabilmente era lì solo per visibilità. Volete sapere di chi si tratta? Probabilmente lo avrete già capito ma ve lo raccontiamo nelle anticipazioni, eccole per voi.

Uomini e Donne anticipazioni: Maria caccia un tronista

Nella puntata dedicata al trono dei ragazzi, Maria ha chiamato al centro dello studio le corteggiatrici di Joele. Non sappiamo bene le modalità , ma la conduttrice ha spiegato che il tronista ha cercato di fare il furbetto. Ballando con una delle sue corteggiatrici, Joele l’avrebbe invitata a iniziare a seguire un suo amico. Questo perchè poi lui le avrebbe scritto da quell’account. Non abbiamo ben capito se sia stata la ragazza a confessare tutto, o se i microfoni abbiano captato la conversazione tra i due. Perchè pare che Joele abbia dato questo suggerimento alla ragazza, proprio nello studio di Canale 5, mentre ballavano. Incredibile…Maria quindi ha cacciato Joele senza pensarci troppo!

Ma che il tronista fosse una mezza sola, lo si era capito ancora prima che il programma andasse in onda; quando il video di presentazione era stato spoilerato sui social, la sua ex fidanzata aveva preso posizione, dicendo che tutto quello che Joele aveva raccontato non era vero e che lei non lo aveva tradito in nessun modo. Probabilmente la redazione da quel momento ha iniziato a tenere maggiormente sotto controllo Joele, per poi capire che il ragazzo era solo alla ricerca della visibilità che il programma può dare, non di una fidanzata e di una storia d’amore…

Da non perdere quindi le prossime puntate di Uomini e Donne perchè quando Maria si arrabbia e manda via qualcuno che ha cercato di prenderla in giro, vale davvero la pena sintonizzarsi su Canale 5.