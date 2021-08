C’era grande attesa per la registrazione delle prime puntate di Uomini e Donne ma c’è da dire che è trapelato davvero pochissimo dallo studio di Canale 5. Poco pubblico e quindi poche talpe per queste prime registrazioni? Sappiamo davvero pochissimo di quello che è accaduto nello studio di Canale 5 ma possiamo dirvi che, come era stato anticipato, uno dei primi tronisti di questa nuova edizione sarà Joele Milan, un ragazzo veneto giovane e nuovo nel mondo della tv. Nessun volto noto, almeno per il momento. Sappiamo che al fianco di Joele ci sarà Andrea Nicole, la tronista che ha già rilasciato la sua prima intervista per raccontare la delicata storia del suo passato: fino a 8 anni fa, era infatti un uomo. E di Joele che cosa sappiamo? Dalle foto trovate dai fan accanitissimi del programma, possiamo dedurre che si tratta di un ragazzo molto giovane, sicuramente amante dei tatuaggi, con attenzione alla cura del proprio corpo, i muscoli non mancano. E del suo carattere, di quello che cerca e vorrebbe da questa esperienza?

Chi è Joele Milan il nuovo tronista di Uomini e Donne

Joele ha raccontato qualcosa nella sua prima puntata da tronista. Sembra che non sia molto convinto di poter trovare una ragazza da scegliere. Il motivo? Non si fida più delle donne perchè la sua ex gli ha fatto davvero molto male. Non solo lo ha tradito, come Joele Milan ha raccontato nella prima puntata di Uomini e Donne, ma lo ha fatto con il suo migliore amico. Fine della storia d’amore, fine dell’amicizia e fine della fiducia verso gli altri. Joele è giovanissimo ma questa esperienza lo ha più che segnato. Joele viene dalla provincia di Venezia , ama il basket, come si può vedere dalla sua pagina FB ancora attiva e ha molti amici.

Per il momento non possiamo aggiungere altro. Stando alle ultime anticipazioni trapelate, i tronisti di questa edizione dovrebbero essere 4, probabilmente 2 ragazze e 2 ragazzi ma non si sa molto degli altri protagonisti di Uomini e Donne. Non ci resta quindi che attendere le anticipazioni ! Vi ricordiamo che Uomini e Donne partirà il 13 settembre 2021. ieri è stato lanciato il primo promo su Canale 5.