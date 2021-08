La nuova tronista Andrea Nicole: “Non chiamatemi transgender, ho finito il mio percorso”

In questi ultimi giorni, anche sulle nostre pagine avrete letto della notizia relativa a Uomini e Donne e alla prima tronista transgender nel programma di Maria de Filippi. Oggi Andrea Nicole, questo il nome della ragazza che arriva da Milano e spera di trovare un uomo che “l’accompagni” nel programma di Maria de Filippi, rilascia la sua prima intervista in esclusiva per FQMagazine e precisa una cosa importante. Fa notare che in questi giorni si è parlato di lei come della prima tronista transgender ma in realtà si tratta di un errore. Andrea Nicole infatti il suo percorso di transizione lo ha terminato ben 8 anni fa e da allora è una donna a tutti gli effetti. Per questo non può essere definita una tronista transgender ma una donna che prima era un uomo e che ha concluso tutto il percorso di transizione. Oggi quindi esiste solo Andrea Nicole, anche se il passato che ha alle spalle, quello di un ragazzo, non si può di certo dimenticare. A tal proposito, visto che porterà con sè la sua storia personale, Giuseppe Candela che l’ha intervistata, le ha chiesto se non teme anche delle reazioni avverse. Ma Andrea Nicole che è stata vittima di bullismo quando era solo Andrea, adesso ha tutte le armi per difendersi e non sentirsi travolgere dalle cattiverie. “Se sono sopravvissuta allora, posso farlo anche adesso” ha detto la nuova tronista di Uomini e Donne. E ancora: “Sono una donna normale che sta affrontando un percorso insieme agli altri colleghi” ha detto Andrea Nicole nella sua intervista per FQmagazine.

Andrea Nicole pronta per Uomini e Donne

Il giornalista le ha quindi chiesto se in un momento complicato come quello che l’Italia affronta in attesa dell’approvazione del DDL Zan, la sua storia possa essere più efficace di tante parole spese in politica e non solo. Andrea Nicole spiega di non essere interessata alla politica e dice di non avere secondi fini. Pensa però che la tv possa in qualche modo aprire la mente. “Molte persone sono impaurite da qualcosa che magari non conoscono” ha detto la nuova tronista nella sua intervista. La milanese ha anche detto che non sarebbe giusto nascondere una fetta di umanità e che si augura che la gente segua il suo trono come era successo in passato con il trono gay o come gli altri.