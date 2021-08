Andrea Nicole la prima tronista di Uomini e Donne, prima era solo Andrea: la sua storia

Era stato proprio Giuseppe Candela a lanciare la notizia qualche settimana fa ed è sua la prima intervista in esclusiva alla nuova tronista di Uomini e Donne. Parliamo di Andrea Nicole, la prima tronista transgender del programma di Canale 5. Niente video di presentazione diffuso sui social, al momento, ma una lunga intervista per IlFattoQuotidiano.it tramite la quale Andrea Nicole ci racconta chi è, che cosa si aspetta da questa sua esperienza in tv e che cosa spera di trovare. E’ una ragazza di 29 anni e viene da Milano, si dice molto emozionata dopo la prima registrazione di Uomini e Donne ma anche pronta a godersi questa nuova avventura nel magico mondo di Maria de Filippi. Nicole è pronta a raccontare la sua storia e a mettersi in gioco perchè rivela di esser sempre scappata dall’amore, si è sempre sentita inadeguata ma desso spera che dopo aver raccontato la sua storia, possa incontrare la persona giusta. Andrea Nicole sa bene che stare al suo fianco, vista la sua storia, non è facile ma spera di poter davvero trovare l’uomo giusto.

Andrea Nicole si racconta: inizia la sua avventura a Uomini e Donne

Nella sua intervista con Giuseppe Candela, la nuova tronista ha anche parlato del periodo complicato affrontato quando veniva bullizzata, una volta uscita dalla sua bolla, la casa. E poi c’è stato il momento della transizione: quando ha capito che Andrea era un nome maschile ma che per lei doveva andare bene al femminile, perchè era una donna quella che voleva essere. Oggi quindi è Andrea Nicole. Non un percorso semplice per la ragazza che ha capito di voler cambiare sesso quando aveva solo 15 anni e la reazione della famiglia è stata ovviamente forte. Uno shock per loro, come racconta appunto la ragazza. Oggi i suoi non sono felicissimi della partecipazione a Uomini e Donne perchè temono per l’esposizione mediatica, essendo stati sempre molto riservati. Hanno paura che qualcuno la possa ferire, non altro.

Andrea Nicole precisa, e fa benissimo a farlo, che non è giusto parlare di lei come di prima tronista “transgender” in quanto il suo percorso di transizione è stato già compiuto. E’ una donna da ormai 8 anni e ha fatto benissimo a sottolinearlo perchè su questo tema, c’è spesso tanta superficialità anche nel come le notizie vengono date e raccontate. La prima registrazione è andata bene, e anche con Maria de Filippi Andrea Nicole si è sentita subito a casa. Adesso dovrà solo trovare l’amore, ci riuscirà?