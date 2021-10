I capelli di Armando Incarnato mandano i fan di Uomini e Donne in delirio e lui risponde

In queste ultime puntate di Uomini e Donne, i telespettatori sono stati attirati da un particolare che ha fatto molto chiacchierare sui social. Di cosa parliamo? Dei capelli di Armando Incarnato. E non è la prima volta che succede. Il napoletano sfoggia sempre diverse acconciature e cambia spesso il suo look. E in molte occasioni sui social si è parlato delle sue scelte di stile, non sempre approvate. Ma visto che da ieri, non si parla d’altro, il cavaliere di Uomini e Donne ha deciso di rispondere alle critiche facendo subito notare che non se l’era presa, perchè è una persona molto autoironica ma che non comprende tutte queste attenzioni. Si pensa infatti a delle cose così effimere e invece ci si concentra su delle cavolate, come una piega fatta in modo diverso.

Armando Incarnato risponde alle critiche per i suoi capelli

Armando ha detto di essere contento comunque di ricevere delle critiche anche se non capisce molto, visto che a puntare il dito contro la sua piega sono spesso anche delle persone che non hanno capelli e che quindi non dovrebbero parlare. “Mi viene da ridere chi ironizza su di me non ha i capelli in testa” ha detto Armando nelle sue storie sui social. E ancora: “Io non ho problemi, a me dell’aspetto estetico, non interessa nulla, forse non lo avete capito” ha detto Armando puntando il dito contro chi bada più a una piega particolare che a quello che un uomo ha da dire. E infatti il cavaliere ha ricordato che ci si dovrebbe concentrare su quello che una persona è. Le critiche ad Armando derivano forse dal fatto che spesso l’imprenditore ha parlato dei suoi negozi di parrucchiere e dei centri estetici ed è per questo che forse qualcuno si sarebbe aspettato di vederlo più “presentabile”.

Armando però ha proprio ragione, bisognerebbe concentrarsi di più su quello che dice. Ed effettivamente per questo motivo, dal nostro punto di vista, davanti a lui non si dovrebbe sedere nessuna donna. Ma questa è tutta un’altra storia e per noi è molto meglio parlare dei suoi capelli!