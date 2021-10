Trappola per Bianca Guaccero: il suo ex Nicola Ventola a Detto Fatto

Per Jonathan Kashanian Bianca Guaccero e Nicola Ventola si amano ancora. Lui arriva a sorpresa tra gli ospiti di oggi di Detto Fatto. Una trappola per la Guaccero? Forse no, forse la conduttrice ha voluto una volta per tutte zittire il gossip sul presunto ritorno di fiamma con il suo ex fidanzato. Il risultato è però un insieme di ricordi e di emozioni che fanno brillare gli occhi a entrambi. Complice Jonathan la conduttrice e il calciatore raccontano della loro storia d’amore. Nel 2007 Bianca Guaccero disse che quella con Nicola Ventola era stata la storia d’amore più importante e che l’aveva capito in ritardo. Un attimo di imbarazzo per lei che ammette che è così ma che l’anno successivo incontrò il padre di sua figlia Alice, l’ex marito. Oggi ripete: “Penso che sia stata una delle storie d’amore più importanti della mia vita insieme a quella col mio ex marito”.

Nicola Ventola ancora innamorato di Bianca Guaccero?

Forse la trappola è per Ventola che si scopre ancora più emozionato della conduttrice. Un gioco sui ricordi fa capire che Nicola di Bianca ricorda tutto. Si sono conosciuti a scuola, lei 15enne, lui 18enne, il primo bacio e poi hanno vissuto momenti belli e meno belli, sempre insieme. Ridono delle scenate di gelosia della Guaccero, poi cantano insieme quella che è stata la loro canzone, Una rosa blu di Michele Zarrillo. Ancora occhi lucidi e Nicola Ventola che confessa di essersi emozionato pensando ai ricordi.

Bianca chiude confidando che lei non ama parlare della sua vita privata, questa è un’eccezione. Che la loro storia d’amore è stata così grande e importante che non potevano perdersi. Sono rimasti amici, si vogliono bene davvero, lei lo ringrazia perché le ha insegnato ad amare. Joanathan però si chiede cosa ne pensa l’ex moglie di Ventola.

