Ballando con le stelle 2021 diamo i voti: le pagelle della prima puntata

Ottimo esordio per Milly Carlucci e Ballando con le stelle 2021. Il programma piace al pubblico che lo ha premiato con ascolti eccellenti. Non potevano quindi mancare le nostre pagelle per commentare quello che abbiamo visto nella prima puntata del programma di Rai 1. Ci togliamo subito il dente che fa male: bocciatissima la durata. Non si può partire alle 20,35 e andare in onda fino all’una. E’ davvero impossibile stare tante ore davanti alla tv per seguire uno show. Era la prima puntata certo, c’era da prendere anche il ritmo. Ma si deve tagliare, accorciare e se non si riesce ad arginare la voglia di fare e di dire dei concorrenti, si deve allora tagliare su altro ( vedi Alessandra Mussolini e Rossella, due ruoli che fanno solo perdere il filo del discorso e non danno nulla di nuovo al programma o di utile). Bocciatissimo anche Pippo Baudo. Due passi in pista avrebbe potuto anche farli e invece anche lui come Bruno Vespa, neppure un accenno di ballo come ballerino per una notte. Non va bene…E adesso passiamo ai giudizi dei ballerini o aspiranti tali!

Ballando con le stelle 2021: le pagelle della prima puntata

Valeria Fabrizi è stata la prima a scendere in pista e solo per il suo aver detto si a Ballando con le stelle meriterebbe un 10. Ma dobbiamo valutare anche quello che si è visto in pista e non possiamo che dare più di un 5,5. Ricordando sempre che si giudica la perfomance non il personaggio.

Al Bano è sceso in pista con una maestra che ha potuto ballare solo a metà. E Oxana è una bomba. Se con un piede ha regalato lo show che ha fatto ieri, quando tornerà in forma che cosa potrà mostrare al pubblico di Rai 1? Magnifica la nuova maestra di Ballando con le stelle, ci voleva linfa fresca. Meravigliosa lei e dolcissimo anche Al Bano che però in pista deve fare ancora di più. Per Oxana è un 10 senza dubbio, per Al Bano una sufficienza.

Bianca Gascoigne è una meraviglia. Simpatica, divertente, energica. A vederla ballare ieri abbiamo tutti pensato che non fosse la prima volta per lei su una pista, e questo forse lo scopriremo nelle prossime puntate ma ha davvero tutte le carte in regola per arrivare fino in fondo. E con Simone di Pasquale, si può fare tantissimo. Voto 8

Alvise Rigo paga lo scotto di esser arrivato quasi alla fine della puntata ed essendo forse uno dei meno famosi della gara, dovrà ancora farsi conoscere. Anche quest’anno Tove Villfor è partita con la sua aurea gelida che lo scorso anno non le portò benissimo, dovrebbe sciogliersi un po’ di più. Per Alvise sicuramente un 7 per questo esordio.

Pioggia di critiche per Andrea Iannone che sembrava essere fomentatissimo nelle prove in sala ma che poi in pista non ha entusiasmato più di tanto. C’è molto da lavorare e con Lucrezia Lando tutto è possibile. Ricordiamo tutti le critiche arrivate nelle prime puntate a Gilles Rocca, che ha rischiato anche di uscire e poi alla fine, Ballando con le stelle lo ha vinto. Tutto potrebbe succedere ma per la prima puntata, per Andrea, voto 5.

Che bomba Arisa, deve fare ancora tanto, deve e può migliorare ma chi si aspettava di vederla impacciata sbagliava di grosso. Ha fatto un ottimo esordio con il maestro strepitoso Vito Coppola scatenatissimo. Un volto fresco che ha portato una ventata di aria pulita sulla pista di Ballando, ci serviva. Per Arisa assolutamente 7,5.

Non ci era sembrato, almeno a casa, che Federico Lauri fosse andato così male. La Kuzmina ha accusato i giudici di essere un po’ prevenuti nei suoi confronti e forse non ha tutti i torti. In ogni caso, bisognerà mostrare in pista il proprio valore. Per noi però Federico Fashion Style merita un 6,5 in questa prima puntata di Ballando con le stelle 2021.

Anche Giada Lini è uno de nuovi acquisti di Ballando con le stelle 2021 ma non è stata fortunatissima. Almeno per il momento balla con un palo. Fabio Galante è completamente negato, quello che si è visto nella prima puntata di Ballando con le stelle 2021 è stato parecchio imbarazzante ma siamo solo all’inizio, non è stato facile. Tra emozione del debutto, prime volte e via dicendo. Fabio potrà migliorare e glielo auguriamo. Per il momento, voto 3.

Maria Ermachkova dopo Tullio Solenghi quest’anno si cimenta con Memo Remigi che nella prima puntata di Ballando con le stelle 2021 è stato delizioso. Per lui non possiamo che alzare la paletta con un 7,5.

Una vera bomba anche Mietta che al fianco di Maykel Fonts ha stupito tutti con la sua bravura. Una bachata molto interessante e tutte le carte in regola per arrivare fino in fondo in quella che dai giudici è stata definita l’edizione delle donne. Glielo auguriamo. Intanto per lei voto 7.

L’uragano Morgan è arrivato a Ballando con le stelle ed è stato tutto un meraviglioso spettacolo. Chi si aspettava di vedere uno show con le solite battute, con le solite trovate sbagliava. Perchè Morgan sulla pista ha dato tutto quello che poteva dare. E se Carolyn è arrivata ad alzare un 10, bhè non possiamo che dare lo stesso voto anche noi.

Sabrina Salerno e Samuel Peron una delle coppie più attese di questa edizione hanno dimostrato di essere pazzeschi. E’ davvero difficile non dare dei voti eccellenti ai ballerini, nonostante quella di ieri fosse la prima puntata. Per Sabrina, che è stata bravissima, voto 7.5 ci aspettiamo qualcosina in più.

Da Valerio Rossi Albertini ci aspettiamo meno parole e più passi sulla pista di Ballando con le stelle. Per il momento è un 4 il voto per una esibizione che non ha avuto molta anima.

