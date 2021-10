Domenica IN ospiti e anticipazioni del 24 ottobre 2021: tutti i nomi

Una nuova puntata di Domenica IN ci aspetta oggi, 24 ottobre 2021 e come sempre, arrivano le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio tutti i nomi degli ospiti che arriveranno nel salotto di Mara Venier questa domenica. Chi ci terrà compagnia in questo pomeriggio domenicale di fine ottobre? Ve lo raccontiamo con le anticipazioni, pronti per scoprire con chi passare questo pomeriggio all’insegna delle risate, delle emozioni e dell’allegria di Mara Venier? Non ci resta che scoprire tutti i dettagli, ecco le ultime notizie per voi.

Domenica IN anticipazioni: tutti gli ospiti del 24 ottobre 2021

Ampio spazio nella puntata di Domenica IN di oggi a Ballando con le stelle con il classico processo del giorno dopo. Sarà interessante sapere se Mara Venier indagherà su quello che è successo con Mietta, risultata positiva al covid oppure se si lascerà che il pubblico si possa godere uno spazio un po’ più leggero. Una cosa è certa, c’è grande interesse intorno a questa vicenda, s potrebbe forse cercare di approfondire o creare un dibattito sul tema, staremo a vedere. Nella puntata di Domenica IN di oggi poi, spazio come sempre al cinema, con protagonisti del film “Una notte da dottore”.

Negli studi “Fabrizio Frizzi” di Roma Arisa e il suo maestro, insieme a Federico Lauri si sottoporranno ai giudizi senza sconti di Guillermo Mariotto, Alessandra Mussolini, Roberto Alessi e Pierluigi Diaco. Diego Abatantuono e Frank Matano coinvolgeranno la conduttrice in alcune gag ispirate dal film “Una notte da dottore”. E ancora Elena Sofia Ricci presenterà il documentario “Grido per un nuovo Rinascimento” in occasione della prima “Giornata Nazionale dei Lavoratori dello spettacolo” che ricorre proprio domenica 24 ottobre. Myrta Merlino, giornalista e conduttrice, si racconterà tra carriera e vita privata mentre, per lo spazio musicale, sarà ospite Deddy, giovane cantautore con oltre 1 milione di follower, che presenterà il nuovo singolo. Dopo il successo avuto ad Amici lo scorso anno, il cantante debutta a Domenica IN da zia Mara per la gioia dei suoi fan che non vedono l’ora di seguirlo anche in tv. Appuntamento quindi alle 14 con una nuova puntata di Domenica IN.

