Ascolti tv, Amici 21 e Verissimo: la domenica perfetta di Canale 5

Finalmente Mediaset ha trovato la formula giusta per il pomeriggio della domenica. La strategia di Piersilvio Berlusconi sembra ripagare, anche se non era difficile immaginare che la nuova programmazione, avrebbe funzionato. Se piazzi infatti alla domenica, due dei migliori programmi della rete, non puoi aspettarti un risultato deludente. E così la “combo” Amici 21-Verissimo, funziona alla perfezione, nonostante l’ottimi risultato portato a casa da Mara Venier con la sua Domenica IN che tiene botta ma non riesce a vincere. Nella prima parte del pomeriggio infatti, stra domina Amici 21 che nella giornata di ieri è stato da record, con ottimi ascolti per il 24 ottobre 2021. Fa benissimo anche Verissimo, che con un traino di quel genere, alla domenica, non poteva fallire.

Ma vediamo nel dettaglio i numeri.

Qui i dati di Domenica IN in onda dalle 14 alle 17,10

Gli ascolti della domenica pomeriggio di canale 5: Verissimo e Amici 21 volano

Maria de Filippi ha schierati ieri l’artiglieria pesante per la nuova puntata di Amici. Nello studio di Canale 5 sono arrivati Pio e Amedeo, poi è stata la volta di Giorgia che ha giudicato la sfida degli inediti dei cantanti. E poi Alessandra Amoroso tornata a casa. Ma non solo, spazio anche al gossip con Francesca Tocca e Raimondo Todaro. La puntata è da record: 2.964.000 spettatori e il 19.90% per il programma di Canale 5, imbattibile.

Verissimo in onda dalle 16,30 alle 18,45 viene visto da 2.450.000 spettatori con il 17.8% di share nella prima parte mentre 2.199.000 al 14.6% di share per Verissimo Giri di Valzer. Le interviste di Silvia Toffanin anche questa settimana hanno la meglio su quelle di Francesca Fialdini che con il suo “Da noi a ruota libera” perde la sfida e crolla rispetto ai dati che incassava lo scorso anno, quando superava senza difficoltà i 2 milioni di spettatori.

