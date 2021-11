Milly Carlucci mette la parola fine sul “caso Al Bano”: tutto falso

Ancora prima che questa edizione di Ballando con le stelle partisse, si è molto parlato dei cachet dei concorrenti e del fatto che non ci fossero soldi per tutti. In particolare si era detto che Al Bano avesse chiesto una cifra importante, e che lo stesso valeva per Morgan, che addirittura secondo molti sarebbe rimasto in pista solo per tre puntate. Dopo l’abbandono di Al Bano sabato sera poi, si è scatenato il caos sui social con tante accuse rivolte al cantante. La principale: il fatto che fosse tutto organizzato, visto che tra l’altro Al Bano aveva impegni anche nelle date di Ballando con le stelle. Accuse che sono state smontate dallo stesso cantante, che ha detto che le date sono state rinviate al 2022, e che ha scelto di lasciare il programma, per il momento, solo perchè Oxana la sua compagna si è fatta male. Sul caso è intervenuta anche Milly Carlucci che però non ha voluto dire molto su un’altra domanda che in tanti si fanno: perchè Al Bano, come successo in passato, non ha cambiato maestra?

Le parole di Milly Carlucci per mettere fine al caso Al Bano

Le parole della conduttrice di Rai 1: “È stato insinuato che lui ha un concerto venerdì e cose di questo genere. Come è stato evidenziato anche da altri amici sui social, tutto questo è falso perché si parla di concerti addirittura del 2022“. La conduttrice ha anche fatto notare che quando succede una cosa a Ballando, una piccolezza, diventa un vero e proprio terremoto poi sui social, senza motivo. “Noi non possiamo impedire ai concorrenti di lavorare e rinchiuderli qui, anche perché dovremmo remunerarli in modo diverso per rimborsare una vita cancellata. Capite bene che non è possibile. Tutto è bene quel che finisce bene ma bisogna verificare le cose per non rischiare di dire cose che si rivelino completamente false. Come diceva il mio amico Arbore: meditate gente, meditate” ha continuato Milly nel video che ha postato sui social. Parole che però non hanno convinto i telespettatori .

C’è per esempio chi fa notare che Al Bano avrebbe potuto dirlo subito, e non dopo la classifica ( comprendendo di non essere tra l’altro così amato dal pubblico a casa visti i risultati). C’è chi fa notare che Al Bano non ha mai ballato ma che si è sempre esibito con le sue canzoni, a differenza di altri artisti. Tutte cose che il pubblico ha messo insieme e che lasciano ancora diversi dubbi.

