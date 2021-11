La dichiarazione d’amore di Francesco Renga a Michelle Hunziker: è quasi amore

Impegnato nel ruolo di giudice di All Together Now Francesco Renga è ancora una volta accanto a Michelle Hunziker e a Verissimo la sua dichiarazione d’amore è per lei. Dopo avere parlato della sua famiglia allargata, del legame che avrà per sempre con Ambra Angiolini ha avuto parole bellissime per Michelle Hunziker. Anche la showgirl ha per lui un messaggio, appare con il suo sorriso di sempre e ringrazia Renga per il giudice perfetto che riesce ad essere nel suo programma, lo apprezza tantissimo, è il collante giusto tra Il muro e gli altri colleghi della giuria, lui sempre così severo. Francesco Renga ha per Michelle altre parole, le tira fuori con uno slancio che emoziona.

La stima e l’affetto tra Francesco Renga e Michelle Hunziker



“Sfiora l’amore il sentimento che provo per lei perché quando arriva alle prove il suo sorriso accomoda tutto anche se hai delle ansie o altri problemi – racconta il cantane nella sua intervista di oggi a Verissimo – E’ una donna eccezionale ed è bravissima”.

Poi racconta degli altri giudici di All Together Now: “Si è creato un rapporto incredibile non solo con Anna Tatangelo che è la maestrina, ovvio con Alex, con Rita Pavone che è una potenza della natura, una su un milione, lei così minuta ma con un’energia pazzesca”.

Il loro legame è evidente, i quattro giudici si mettono in gioco ancora prima dei concorrenti, pronti anche a cantare canzoni di altri cantanti, pronti a divertirsi, a giudicare in base al loro gusto, alla loro professionalità, alle emozioni che riescono a percepire. E sembra che più di tutti sia proprio Michelle Hunziker ad emozionare, a rendere sereni e allegri tutti prima, durante e dopo le puntate di All Together Now.

Adesso, attendiamo il taglio di capelli di Francesco Renga, una promessa fatta a Verissimo ma già a sua figlia Jolanda.

